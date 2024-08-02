½ÀÆ»78¥¥íÄ¶µé¡¦ÁÇº¬µ±¡¡Ï¢ÇÆ¤Ø½éÀïÆÍÇË¡ª129¥¥í¤ÎÁê¼ê¤Ë°ìËÜ¾¡¤Á¡¡½÷»Ò2¸ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ëÄù¤áÉ¬¤º
¡¡¡þ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂè8Æü¡¡½ÀÆ»¡Ê2024Ç¯8·î2Æü¡¡¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡½÷»Ò78¥¥íÄ¶µé¤ÎÁÇº¬µ±¡Ê¤½¤Í¤¢¤¤é¡¢24¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬2Æü¡¢1²óÀï¤Ç¥ê¥·¥§¥ë¥¢¥Ë¥¿¡¦¥½¥Ô¥à¥Ù¥é¡Ê34¡á¥«¥á¥ë¡¼¥ó¡Ë¤ò²¼¤·¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÁÇº¬¤¬¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£Á°Æü·ÚÎÌ129¥¥í¤ÎÁê¼ê¤Î°µÎÏ¤ËÉé¤±¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ëµ»¤ò»Å³Ý¤±Â³¤±¤¿ÁÇº¬¤Ï¡¢3Ê¬¤¹¤®¤ËÉâ¤Íî¤È¤·¤Çµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÍÞ¤¨¹þ¤ß¡£3Ê¬26ÉÃ¡¢¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤Ç½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤±¤¿3Ç¯´Ö¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£22Ç¯3·î¤Ë¼õ¤±¤¿É¨¤Î¼ê½Ñ¸å¡£1¥á¡¼¥È¥ë62¤È¡¢78¥¥íÄ¶µé¤Ç¤Ï¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ÇÂç¤¤¯½Å¤¤À¤³¦¤ÎÌÔ¼Ô¤òÃ´¤®Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢µ»¤òÂÇ¤ÄÅÙ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤¬¤Î¤·³Ý¤«¤ëÎ¾É¨¤Ï¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ22Ç¯8·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÉüµ¢¡£23Ç¯5·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÉü³èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤ÎÆâÄê¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿´¤È¤âÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ä¤«¤ó¤À¥Ñ¥ê¤ÎÉñÂæ¡£Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢24ºÐ¤ÎËÜÅö¤ÎÀï¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÁÇº¬¡¡µ±¡Ê¤½¤Í¡¦¤¢¤¤é¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë7·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£Ê¡²¬¡¦ÆîÃÞ¹âÂ´¡£´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç¤ò20Ç¯7·î¤Ç¼«¼çÂà³Ø¤·¡¢21Ç¯4·î¤«¤é¥Ñ¡¼¥¯24½êÂ°¡£ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆüÂç¤Ë¤âÄÌ¤¦¡£7ºÐ¤«¤é½ÀÆ»¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ2¡¢3¤ÇÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ¤òÏ¢ÇÆ¡£¹â2¤À¤Ã¤¿17Ç¯ÁªÈ´ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç½é¤ÎÆüËÜ°ì¡£18¡¢19Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¤·¡¢Æ±Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï½é½Ð¾ì¤Ç½éÍ¥¾¡¡£21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¡£