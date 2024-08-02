柴咲コウ、全国11都市のツアーを12月から開催
柴咲コウが、全国ツアー＜KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST 〜響宴〜＞を12月7日（土）の埼玉公演を皮切りに、全国11都市にてを実施する。
オリジナル曲の他、ドラマ・映画の主題歌や挿入歌の披露はもちろん、より俳優としての姿にフォーカスした新しい演出で開催する。俳優とアーティスト両面で魅せるステージを楽しみにしたい。
ライブ・イベント情報
12月7日(土) @羽生市産業文化ホール（埼玉）
開場16:30/開演17:00
12月10日(火) @Zepp Sapporo（北海道）
開場18:00/開演18:30
12月14日(土) @Zepp Fukuoka （福岡）
開場17:30/開演18:00
12月18日(水) @フェスティバルホール（大阪）
開場17:30/開演18:30
12月22日(日) @パシフィコ横浜 国立大ホール（神奈川）
開場17:00/開演18:00
12月27日(金) @アクトシティ浜松 大ホール（静岡）
開場17:30/開演18:30
1月4日(土) @広島アステールプラザ（広島）
開場17:00/開演17:30
1月13日(月・祝) @サンポート高松 大ホール（香川）
開場17:00/開演17:30
1月17日(金) @鹿児島・宝山ホール（鹿児島）
開場17:30/開演18:30
1月26日(日) @仙台GIGS（宮城）
開場17:00/開演17:30
2月1日(土) @金沢・本多の森 北電ホール（石川）
開場17:00/開演17:30
指定席：￥9,500（税込）
(各公演４枚まで購入可能)
◆KO CLASS 1次先行受付 ※抽選先行
受付期間：8月3日(土)12:00〜8月12日(月)23:59
◆KO CLASS 2次先行受付 ※抽選先行
受付期間：8月15日(木)18:00〜8月20日(⽕)23:59
◆オフィシャル最速先行受付 ※抽選先行
受付期間：8/23（⾦）18:00〜9/1（⽇）23:59
◆オフィシャル最速先行２次受付 ※抽選先行
受付期間: 9/4（⽔）18:00〜9/10（⽕） 23:59
◆⼀般発売
＜各プレイガイド＞ 2024年10⽉12⽇(⼟)10:00〜
[特設サイト]
https://koclass.jp/special/tour2024_atb
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