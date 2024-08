ENHYPEN、2ndアルバム収録曲「Brought The Heat Back」のパフォーマンスMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■リズミカルなステップとダイナミックなダンス、「嫉妬心に満ちた少年」の感情が生きている繊細な表現力に注目!

ENHYPENが、2ndスタジオアルバム『ROMANCE : UNTOLD』の収録曲「Brought The Heat Back」のパフォーマンスMVを公開した。「Brought The Heat Back」のダンスを最初から最後まで楽しむことができる。

ENHYPENはパワフルなパフォーマンスで曲に躍動感を加えた。闇のなかで拍子に合わせてグルーブに乗るJAYのシルエットを皮切りに、メンバーたちのファンキーで華麗な動作が絶えず繰り広げられ、観る人の興味をそそる。

特にリズミカルなステップとダイナミックなダンス、「嫉妬心に満ちた少年」の感情が生きている繊細な表現力が圧巻だ。一曲のなかでダンスに様々な変化を与えた振り付け構成も興味深い。

「Brought The Heat Back」は愛する「君」によって初めて感じた嫉妬心に困惑するが、平常心を維持しようとする少年の感情を込めたファンクダンスポップ。ロマンチックな歌詞と甘いパフォーマンスで人気を集めたタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」と相反する魅力を感じることができる。

リリース情報

2024.07.16 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD』

※韓国発売日:7月12日

