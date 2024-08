日本ハムは、食物アレルギーケアの総合プラットフォーム「Table for All 食物アレルギーケア」で、夏休みを利用して親子で手作り体験ができる食物アレルギー対応の「おうちでなりきり!パン屋さんセット」を8月16日)に発売する。同セットを利用することで、コック帽を被りパン屋さんに扮した子どもが、可愛らしい“ねこ型パン”づくりにチャレンジできる。同商品は、食物アレルギーケアのコミュニティサイト「Table for Talk」内で、アレルギーを持つ子どもの保護者の人からの「パン屋さんになりたいという子どもの夢をかなえたい」という声をきっかけに発売することになった。

また先行販売している、「練り肉から手作りしてみよう!ソーセージキット」(7月22日発売)では、羊腸を使った本格的なソーセージづくりが自宅で可能となっている。

「おうちでなりきり!パン屋さんセット」では、九州産米ミズホチカラを100%原料とした、パン作りに最適なパン用米粉を使用。九州ミズホチカラ米粉を使えば、ふんわりしっとりしたパンを作ることができる。グルテンフリー認証を取得し、食物アレルゲン8品目(小麦・卵・乳・そば・落花生・えび・かに・くるみ)を持ち込んでいない生産ラインにて加工している。九州ミズホチカラ米粉300gは8月1日から同サイト内で単品でも販売をしている。

[小売価格]2500円(税込)

[発売日]8月16日(金)

日本ハム=https://www.nipponham.co.jp