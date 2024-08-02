¡È¤¢¤ÎÂçÀèÇÚ¡É¤ÈÌ´¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È ¸µA.B.CŽ°Z ²Ï¹ç°ê¿Í¤ÎÅê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¸µA.B.CŽ°Z ²Ï¹ç°ê¿Í¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë²Ï¹ç¤ÈÌÚÂ¼¤¬¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÉþÁõ¤ò¤·¤¿¥Þ¥Í¥¥ó¤ò¶´¤ß¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£²Ï¹ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌÚÂ¼¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª°ê¿Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡²Ï¹ç¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Á¤ã¤¦¤è¡¼¡×¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Õ¤ß¤È¤ÎÉ½¾ð¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£