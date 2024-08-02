¡Ú¥¢¥Ê¥³¥é¥à¡Û¹ÃÈåºÌ²Ã¡ÖÈþ½Ñ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×
Ê¸²½ÊüÁ÷¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊËè½µ¶âÍËÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥³¥é¥à¡×¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÁ´Ê¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢§¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¢§
¢§8·î2ÆüÇÛ¿®¹æ¡¡Ã´Åö
¹ÃÈåºÌ²Ã¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÄÊì¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤êÈþ½Ñ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¹©ºî¤ä¼«Í³¸¦µæ¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¤ê¤·¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Î½¬¤¤»ö¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¡¦¤ªä·¡¦½¬»ú¡¦¿å±Ë¡¦À¸¤±²Ö¤Ê¤É¡Ä¡£Ãæ¤Ç¤â¡È²»³Ú¡É¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡££³ºÐ¤«¤é£±£µºÐ¤Þ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤¤¡¢Ãæ³Ø¤Ï¡Ö¿áÁÕ³ÚÉô¡×¡¢¹â¹»¤Ï¡Ö¥ªー¥±¥¹¥È¥éÃÄ¡×¤Ë½êÂ°¡£¹â¹»¤Î·Ý½Ñ¼ø¶È¤ÎÁªÂò¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó²»³Ú¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Âç³Ø¼õ¸³¤ÎºÝ¤Ë£±¤Ä¤ÎÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÅìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¡ÊµþÅÔ¡Ë¡¦Ê¡²¬¤Î¶µ°éÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡ÉÅö»þ¥É¤Ï¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿£´£¸¥°¥ëー¥×¡ÊAKB£´£¸¤Ê¤É¡Ë¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¾°³î¤Ä¡È¶µ°éÂç³Ø¡É¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³ØÎÏ¤¬¹â¤±¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ó¥¿ー»î¸³¤Î·ë²Ì¤â¥Ü¥í¥Ü¥í¡£»ä¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Æ»¤Ï¡¢¶µ°éÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¤Î¡È·Ý½Ñ·Ï¡É¤Î³Ø²Ê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£·Ý½Ñ·Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾³Ø²Ê¤ËÈæ¤Ù¥»¥ó¥¿ー»î¸³¤ÎÈæ½Å¾®¤µ¤¯¡¢¼Âµ»»î¸³¤ÇÈÔ²ó¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£·Ý½Ñ¤Ê¤é¡¢»ä¤Î£±£µÇ¯´Ö¤Î¼´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡È²»³Ú¡É¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¶Ú¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö¼¡¤ÏÈþ½Ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÈþ½Ñ¡É¤Ç¤Î¼õ¸³¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¤È¶¦¤Ë¡ÖÈþ½Ñ¤Ç¼õ¸³¤·¤Þ¤¹¡×¤È³Ø¹»¤ØÊó¹ð¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¸å¤Ë°ì¸À¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢Ì´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¼ø¶È¤Ç¤¹¤éÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÈÈþ½Ñ¡É¤Ç¼õ¸³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌµËÅ¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤é£±¤«·îÃÏ¸µ±ä²¬¤Ç£³¿Í¤Î³¨¤ÎÀèÀ¸¤Ë´ðÁÃ¤Î´ðÁÃ¤«¤é½¬¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é£±¤«·î¤Û¤ÉÊ¡²¬¤Ç²¼½É¤·¤Ê¤¬¤éÈþ½Ñ»î¸³ÀìÌç¤Î³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¹ç³Ê¡£¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¤µ¤ó¤Î¸åÇÚ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¢ö¡Ë
¢¥Âç³Ø»þÂå¤ÎÀ©ºî
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤¿¤Þ¤ËÈþ½Ñ´Û¤äÅ¸Í÷²ñ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤Ï¡¢Ë×Æþ·¿Å¸Í÷²ñ¡È¥â¥Í¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º ¥¢¥é¥¤¥Ö¡É¤Ë¹Ô¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÀ¤ÊÉ®¸¯¤¤¤òµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Î®¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¶¦¤ËÁ´¿È¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª°õ¾ÝÇÉ¡¦Ì¾²è¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦³¨²è¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¡¢´®Ç½¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¢ö
Åìµþ¤Ç¤Ï£¹·î£²£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¨²è¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÀèÆü»ä¤Î¸Ä¿ÍYouTube¤Ë¤Æ¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦Ä¹Ã«Éô°¦¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½µ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¡È³¨²è¤òÅ·µ¤¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡É¿·Á¯¤Ê»ëÅÀ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö³¨²è¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¸«Êý¡¦´Õ¾ÞÊýË¡¤Ç³Ú¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³¨¤Ï¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¡ÖÈþ½Ñ¡×¤È³Ú¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£