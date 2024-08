¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡¢¸ø¼°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬ÈÎÇä·èÄê¡ÄFC²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ»£±Æ²ñ¤â³«ºÅ¡ª

イ・ジュンギの公式マガジン「ONE FINE DAY [Vol 1 STAY MORE & Vol 2 PLAY MORE]」の発売が決定した。彼の感性がたっぷり詰った写真集は、愛と平和、ヒーリングの都市・バリ島を舞台に描く“イ・ジュンギのある素敵な日”をテーマに撮影。より深まったイ・ジュンギの感性が垣間見える、神秘的で静かな雰囲気の写真集となテイル。バリ島の珍しい風景から、イ・ジュンギのセクシーさ、真心までを詰め込んだ構成に目が離せない。

また、同写真集を購入したファンクラブ会員限定で、特典撮影会の開催が決定。抽選で2ショット撮影会や、直筆サイン入りポラロイドをゲットできるチャンスも。詳細はイ・ジュンギの日本公式ファンクラブサイトで確認してほしい。

■商品情報

ONE FINE DAY [Vol 1 STAY MORE & Vol 2 PLAY MORE]

【バージョン】

Vol 1 STAY MORE

Vol 2 PLAY MORE



価格:14,850円(税込)※2冊セット



【構成】

・マガジン 全2冊 (1冊 約164P)

・12分のDVD 2枚

・イ・ジュンギ本人撮影のセルフィーフォトカード5枚セット (A ver. /B ver.)



【FC会員限定 予約販売期間】

2024年8月2日(金)12:00〜2024年9月13日(金)23:59

※商品は2024年11月中旬頃より順次発送を予定しております。



発行/発売:THE STAR PARTNER



【ご購入者様限定特典(FC会員限定)】

|蠢で2ショット撮影会ご招待(300名様、2025年5〜6月開催予定)

抽選でイ・ジュンギ直筆サイン入りポラロイドをプレゼント



