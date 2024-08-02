¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥®¡¢¸ø¼°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤¬ÈÎÇä·èÄê¡ÄFC²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ»£±Æ²ñ¤â³«ºÅ¡ª
Èà¤Î´¶À¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢°¦¤ÈÊ¿ÏÂ¡¢¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÅÔ»Ô¡¦¥Ð¥êÅç¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤¯¡È¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤Î¤¢¤ëÁÇÅ¨¤ÊÆü¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¡£¤è¤ê¿¼¤Þ¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤Î´¶À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢¿ÀÈëÅª¤ÇÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¥Æ¥¤¥ë¡£¥Ð¥êÅç¤ÎÄÁ¤·¤¤É÷·Ê¤«¤é¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥®¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤µ¡¢¿¿¿´¤Þ¤Ç¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¹½À®¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
ONE FINE DAY [Vol 1 STAY MORE ¡õ Vol 2 PLAY MORE]
¡Ú¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Û
Vol 1 STAY MORE
Vol 2 PLAY MORE
²Á³Ê¡§14,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨2ºý¥»¥Ã¥È
¡Ú¹½À®¡Û
¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó Á´2ºý ¡Ê1ºý Ìó164P¡Ë
¡¦12Ê¬¤ÎDVD 2Ëç
¡¦¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥®ËÜ¿Í»£±Æ¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É5Ëç¥»¥Ã¥È ¡ÊA ver. ¡¿B ver.¡Ë
¡ÚFC²ñ°÷¸ÂÄê Í½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2024Ç¯8·î2Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2024Ç¯9·î13Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï2024Ç¯11·îÃæ½Üº¢¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯¹Ô¡¿È¯Çä¡§THE STAR PARTNER
¡Ú¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍ¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÊFC²ñ°÷¸ÂÄê¡Ë¡Û
¡ÃêÁª¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¤´¾·ÂÔ¡Ê300Ì¾ÍÍ¡¢2025Ç¯5¡Á6·î³«ºÅÍ½Äê¡Ë
¢ÃêÁª¤Ç¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥®Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥®ÆüËÜ¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö