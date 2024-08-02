「ハツ＊ハル」や「カノ嘘」が全話無料で読める24時間限定無料キャンペーンが「フラコミlike!」で8月3日より順次実施
【5作品 24時間限定無料キャンペーン】
8月3日0時～ 順次開始
(C)Shogakukan Inc. 2021 All rights reserved.
8月3日0時～ 順次開始
小学館は、同社の女性向けマンガ総合サイト「フラコミlike!」にて、「ハツ＊ハル」など5作品を8月3日より週替わりで全話無料公開する。無料公開は毎週土曜の0時から24時間限定だが、無料会員登録をすると閲覧期間が24時間延長される。
今回全話無料公開されるのは、「ハツ＊ハル」、「今日、恋をはじめます」、「禁断の恋でいこう」、「カノジョは嘘を愛しすぎてる」、「町でうわさの天狗の子」の5作品。
24時間限定無料キャンペーンの対象作品と開催スケジュール
8月3日（土）0時～23時59分
※無料会員登録で8月4日（日）23時59分まで延長
「ハツ＊ハル」全13巻（藤沢 志月氏）
8月10日（土）0時～23時59分
※無料会員登録で8月11日（日）23時59分まで延長
「今日、恋をはじめます」全15巻（水波 風南氏）
8月17日（土）0時～23時59分
※無料会員登録で8月18日（日）23時59分まで延長
「禁断の恋でいこう」全10巻、「禁断の恋をしよう」全1巻、「続・禁断の恋をしよう」全1巻（大海 とむ氏）
8月24日（土）0時～23時59分
※無料会員登録で8月25日（日）23時59分まで延長
「カノジョは嘘を愛しすぎてる」全22巻（青木 琴美氏）
8月31日（土）0時～23時59分
※無料会員登録で9月1日（日）23時59分まで延長
「町でうわさの天狗の子」全12巻（岩本 ナオ氏）
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