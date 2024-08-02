ÂæÏÑ¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ ¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥½¥ó´ÆÆÄ¿·ºî¤ÎÍ½¹ðÊÔ¸ø³« À¾ÌçÄ®¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¤·¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥½¥ó´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ÖÂæËÌÄÉåÉÎá¡×¡ÊWeekend in Taipei¡Ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬1Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Í½¹ðÊÔ¤Ë¤ÏÄ¶¹âÁØ¥Ó¥ë¡ÖÂæËÌ101¡×¤äÈË²Ú³¹¤ÎÀ¾ÌçÄ®¤Ê¤ÉÂæËÌ¤ÎÌ¾½ê¤ÎÂ¾¡¢ÂæÏÑ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥ë¡¼¥¯¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¡Ê·ËåÅ鎂¡Ë¡¢¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¡£ÊÆ¹ñ¤ÎËãÌô¼èÄù´±¡Ê¥ë¡¼¥¯¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡Ë¤¬ËãÌôÁÈ¿¥¤Î¼óÇ¾¡Ê¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤ÆÂæËÌ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤³¤í¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡Ê¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£»£±Æ¤ÏºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ù¥Ã¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬ÂæÏÑ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖLUCY¡¿¥ë¡¼¥·¡¼¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë°ÊÍè¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï9·î25Æü¸ø³«¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥ë¡¼¥¯¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡¢¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¡Ê·ËåÅ鎂¡Ë¡¢¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¡£ÊÆ¹ñ¤ÎËãÌô¼èÄù´±¡Ê¥ë¡¼¥¯¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¡Ë¤¬ËãÌôÁÈ¿¥¤Î¼óÇ¾¡Ê¥µ¥ó¡¦¥«¥ó¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤ÆÂæËÌ¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤³¤í¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡Ê¥°¥¤¡¦¥ë¥ó¥á¥¤¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡½¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£»£±Æ¤ÏºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ù¥Ã¥½¥ó´ÆÆÄ¤¬ÂæÏÑ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖLUCY¡¿¥ë¡¼¥·¡¼¡×¡Ê2014Ç¯¡Ë°ÊÍè¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï9·î25Æü¸ø³«¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë