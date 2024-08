「鳥さわ」が「大人の町中華」をオープン！ 中華にアレンジした鶏料理はさすがの旨さ（東京・恵比寿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は恵比寿にオープンした「鳥さわ」グループが手掛ける大人の町中華です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

三枝(東京・恵比寿)

大山鶏肉の唐揚 三枝特製スパイス仕立 出典:SunnyKingさん

2024年4月、恵比寿駅から徒歩10分ほどの場所に「大人の町中華」をコンセプトにした中華料理店「三枝」がオープンしました。手掛けるのは「The Tabelog Award 2024」Bronze受賞店であり、ミシュランガイド5年連続掲載の亀戸にある予約困難店「鳥さわ」グループ。恵比寿の通称「新橋グルメ通り」で同グループが運営していたイタリアン「Lemon」のシェフ・北野氏が独立準備に伴う退社をしたこと、三枝氏の入社のタイミングが近かったことがオープンのきっかけになりました。シェフ・三枝氏の料理を食べた社長の直感が、業態変更という方向性へと動いたのだとか。

麻婆豆腐 出典:SunnyKingさん

三枝氏は高校卒業後、「食べログ 中国料理 EAST」百名店に選出されている横浜中華街の名店「萬珍樓」を経て、上野毛にあった四川料理の名店「吉華」にて副料理長を経験し、成城学園前の人気中華料理店「墨花居」にて料理長を務めていました。今回、同店のオープンに伴い同店料理長に就任、確かな経験と技術でオリジナリティ溢れる洗練された無化調の中華料理を提供します。

表札が目印 出典:浜崎龍さん

店舗はガラス張りのスタイリッシュな外観に、ライトに照らされた表札が目印。モダンな雰囲気の店内には、オープンキッチンでライブ感を楽しめるカウンター席とテーブル席、全12席です。

鶏の白レバーの麻辣煮込み 出典:火鍋好きojisanさん

豊富なアラカルトメニューの中でもおすすめは「鶏の白レバーの麻辣煮込み」1,500円で、焼き鳥「鳥さわ」の仕入れ先、創業1907年の鶏の専門卸業者「築地 鳥藤」の新鮮な白レバーを使っています。レア感とレバーの食感を残した絶妙な火入れで、臭みがなく、白レバー由来のまろやかなコクと麻辣の辛みのコントラストが非常に秀逸な一皿。花椒の香りも良く、お酒はもちろん白飯が欲しくなると人気です。

ジャガイモの千切り炒め ミモレットがけ 出典:kazuman519さん

また「ジャガイモの千切り炒め ミモレットがけ」1,000円も他では見ない独創的な一品。軽やかなシャキシャキ食感の「ジャガイモの千切り炒め」自体は中華では定番の前菜で、そこに相性の良い素材としてカラスミを合わせることもあるのですが、同店ではカラスミに色味等近しいニュアンスのあるフランスのセミハードチーズのミモレットを上から削りかけています。ジャガイモとチーズは当然の好相性。あっさり味のじゃがいもに、ミモレットの濃厚な風味が加わり、箸が止まらなくなるおいしさで、お代わりする方もいるのだとか。

イベリコ豚の黒酢酢豚 出典:kazuman519さん

他にも「よだれ牛」2,700円や「本日の鮮魚 四川豆板醤煮込」2,900円、「イベリコ豚の黒酢酢豚」2,300円など魅力的なメニューが豊富。

担々麺 出典:火鍋好きojisanさん

〆のメニューも「四川風田舎焼きそば」1,800円や「担々麺」1,700円、「叉焼炒飯」1,600円など、迷わせないで!と言いたくなるようなラインアップです。

厳選された質のいい素材を使ったセンス溢れる料理を、アラカルトで思いのまま楽しめる中華料理店。お店の雰囲気も良く、デートや友人との食事などにも重宝しそう。これから人気になること間違いなしの、魅力的な新店です。

食べログレビュアーのコメント

大山鶏肉の唐揚 三枝特製スパイス仕立 出典:浜崎龍さん

『近年、高級中華料理店ではコース料理が主流となる中、「三枝」は豊富なアラカルトメニューで、食べたいものを好きなだけ楽しめる自由度の高さが特徴です。前菜から〆まで幅広いメニューを揃え、恵比寿という大人の街にふさわしい雰囲気の中で、カジュアルながら会食やデートにも使える多様性を持っています。

「三枝」の魅力は、その独創的な料理にあります。名物料理の「大山鶏肉の唐揚 三枝特製スパイス仕立」は、ジューシーな鶏肉と特製スパイスの絶妙なバランスが絶品です。「ジャガイモ千切り炒めミモレットがけ」は、シンプルな食材を洗練された調理法で魅力的な一皿に仕上げています。また、「桜鱒 プーアル茶燻製」は、中国茶の香りと桜鱒の旨みが見事に調和した逸品です。

これらのオリジナリティ溢れる料理は、「三枝」ならではの魅力を存分に感じられる一品ばかり。訪れた際には、ぜひ注文してみることをおすすめします』(浜崎龍さん)

麻婆豆腐 出典:みるめ112358さん

『外観、内観共に綺麗です。鳥さわの団扇などが貼ってあるのを目印にしてください。



新店舗でしたが、総じて美味しくクオリティが高かった』(みるめ112358さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆三枝住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-26-14 ACTビル 1FTEL : 090-5796-0022

文:佐藤明日香

