セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 スーパーギガザッカドームクッション みつばちVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 スーパーギガザッカドームクッション みつばちVer.

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約46×46×35cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガが展開するディズニーキャラクターのプライズに、みつばちのカチューシャをつけた「くまのプーさん」デザインのドームクッションが登場。

約46センチの大きさで、お部屋のアクセントにもなるクッションです。

クッションとして使うのはもちろん、置いておくだけでお部屋が楽しい雰囲気に!

つぶらな瞳に眉と鼻、耳をつけたシンプルなデザインで「くまのプーさん」のお顔を再現。

カチューシャ部分を立体的に表現することで、かわいらしい印象を高めています☆

つぶらな瞳にみつばちのカチューシャがかわいい「くまのプーさん」を表現したドームクッション。

セガプライズのディズニー「くまのプーさん」 スーパーギガザッカドームクッション みつばちVer.は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミツバチ姿のお顔形クッション!セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」グッズ appeared first on Dtimes.