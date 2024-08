セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ ほっぺぷっくり みつばちVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ ほっぺぷっくり みつばちVer.

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約24×20×32cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

みつばちコスチュームを着た姿がかわいい「くまのプーさん」のぬいぐるみがセガのプライズに登場。

ふわふわな生地が使用された、手触りも抜群なぬいぐるみです!

ほっぺをまん丸にふくらませた表情もポイント。

大好物のはちみつを味わっているような姿に癒やされます。

約32センチの大きさで、程よいボリューム感も魅力の一つ。

丸みのあるシルエットが特徴的な、抱きしめたりお部屋に飾ったりして楽しめるプライズです☆

ほっぺをふくらませた表情と、みつばちコスチュームがかわいい「くまのプーさん」

セガプライズの「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ ほっぺぷっくり みつばちVer.は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

