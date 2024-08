北欧インテリアアイテムが当たる！ニチベイ『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』

ニチベイは、Instagram公式アカウントのフォロー&コメントをした方の中から抽選で6名様に、定番の北欧インテリアアイテムが当たる『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』を、2024年8月1日から9月1日の期間、開催中です。

ニチベイは、Instagram公式アカウントのフォロー&コメントをした方の中から抽選で6名様に、定番の北欧インテリアアイテムが当たる『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』を、2024年8月1日から9月1日の期間、開催中!

応募期間 : 2024年8月1日(木)12:00〜2024年9月1日(日)23:59

当選人数 : 抽選で各賞1名ずつ、計6名様

応募方法 : (1)ニチベイ公式Instagramをフォロー

(2)対象のキャンペーン投稿に、欲しい商品の賞名をコメント

(例:A賞、B賞…)

※ご希望の商品はお一人様1つのみ

応募条件 : 18歳以上の日本国内在住、商品のお届け先が日本国内の方

Instagram公開アカウントをお持ちの方

※鍵付きアカウント、ビジネスアカウント、

懸賞アカウントの方は対象外となります

商品詳細 : <A賞>Artek スツール60[オレンジ]

<B賞>iittala アルヴァ・アアルト ベース120mm[クリア]

<C賞>マリメッコ スゥクス脚付きグラス

[クリア・オリーブ(2点セット)]

<D賞>iittala キビ キャンドルホルダー[8色セット]

<E賞>リサ・ラーソン MIA M サイズ[グレー]

<F賞>iittala ティーマ マグ/プレート21cm/ボウル15cm

[リネン・ヴィンテージブルー(2色セット)]

当選発表 : 当選者には、応募期間終了後9月末までにニチベイ公式アカウントよりダイレクトメッセージにて連絡。

公式アカウント:

https://www.instagram.com/nichibei.blind/

