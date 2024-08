小学生向け楽しみながら環境問題について学ぶ！そらべあ基金「そらべあ☆おえかきコンテスト」

NPO法人そらべあ基金は、未来を担う子どもたちの豊かな発想を生かして、楽しみながら環境問題について知ることや考えることを目的に「そらべあ☆おえかきコンテスト」を2024年10月31日まで開催します。

NPO法人そらべあ基金「そらべあ☆おえかきコンテスト」

◆実施期間 :2024年7月22日(月)〜10月31日(木)

◆対象 :小学校1年生〜6年生

◆発表 :受賞の発表 2025年1月

◆賞品 ・特別賞(12名) QUOカード 5,000円分

・そらべあ賞(40名) QUOカード 1,000円分

・団体賞(3団体) QUOカード 20,000円分

詳細URL:

https://www.solarbear.jp/lp/oekaki

本年のコンテストは、「そらべあの物語」(動画)を見て、そらべあの涙の理由を知ったうえで、「そらべあと未来のわたしたちの世界」をテーマにおえかきに挑戦、絵に込めた想いも書いてもらいます。

このコンテストを通し、地球に起こっている問題について知り、未来について考え、行動につながることを狙いとします。

今回は学校や学童等の仲間と一緒に挑戦し、みんなで環境問題について考えるきっかけになればとの思いから、団体賞を新設しました。

◆応募作品の条件

(1)テーマ :「そらべあと未来のわたしたちの世界」

※絵のどこかに「そら」「べあ」を入れること

(2)用紙規定:A4サイズ(縦・横は自由)

(3)画材 :自由

◆応募書類と応募方法

そらべあ☆おえかきコンテスト2024(https://www.solarbear.jp/lp/oekaki/)より詳細をご確認の上、応募書類をダウンロードして応募してください。

・個人応募は、Googleフォームまたはメールにて受け付けます。

・団体応募は、メールまたは郵送にて受け付けます。

※1グループ3名以上の団体(学校、学年、クラス、学童、絵画教室等)は団体応募が可能です。

応募いただいた団体は、団体賞の選考対象にもなります。

協賛:ソニー損害保険

協力:Shinzi Katoh Design

主催:NPO法人そらべあ基金

【NPO法人そらべあ基金】

「そらべあ基金」とは、ホッキョクグマの兄弟「そら」と「べあ」をシンボルキャラクターに、地球温暖化防止のため、再生可能エネルギーの普及活動や、未来を担う子どもたちへの環境教育を行うNPO法人です。

2008年より全国の幼稚園・保育園に太陽光発電設備「そらべあ発電所」を寄贈するプロジェクト「そらべあスマイルプロジェクト」(2023年12月末時点 寄贈実績:91園)や小学校やイベントなどで環境ワークショップを実施しています。

「そらべあ」とは、地球温暖化の影響で北極の氷がとけて、お母さんとはぐれ涙をながすホッキョクグマの兄弟キャラクターで、世界的に活躍するデザイナーのShinzi Katoh氏によるイラストです。

