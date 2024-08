東京ディズニーシーのレストラン「マゼランズ」を、みずほ証券株式会社が2024年8月3日(土)より提供することとなりました。

株式会社オリエンタルランド 代表取締役社長兼COO吉田謙次氏

みずほ証券株式会社 取締役社長浜本吉郎氏

“魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界”をテーマとした世界で唯一のテーマポート「ファンタジースプリングス」がオープンし、新たな物語の始まりでますます夢が広がる東京ディズニーシー。

「マゼランズ」は、そんな東京ディズニーシーの玄関口であるメディテレーニアンハーバーに位置し、大航海時代の偉大な探検家マゼランに敬意を表して名付けられたレストランです。

海の探険や天文学の発見を物語る当時の装飾品に囲まれながら、世界の料理と豊富な種類のワインなどを楽しめます。

みずほ証券株式会社は、1989年よりオフィシャルスポンサーとして、東京ディズニーランド®の「魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ“アロハ・エ・コモ・マイ!”」に協賛しています。

2024年8月3日(土)より、以下の2施設を提供することとなります。

【みずほ証券提供施設】

東京ディズニーランド「魅惑のチキルーム:スティッチ・プレゼンツ“アロハ・エ・コモ・マイ!”」

東京ディズニーシー「マゼランズ」

