“SEVENTEENの弟分”TWS、アメリカファンとの“初めての出会い”は大成功！さらなる活躍に注目

TWSがアメリカファンとの交流を通じて、“グローバルホットルーキー”として活躍を続けている。

TWSは7月30日(以下、現地時間)、ロサンゼルスのアイハートラジオシアターで行われた「iHeartRadio LIVE with TWS」に出演した。

「iHeart Radio LIVE」には、BTS・JUNG KOOKなどグローバルポップスターが出演したことがある。

「TWSは無限の可能性がある」

TWSは同日、計7曲の舞台とインタビューを行った。『plot twist』、『If I'm S, Can You Be My N?』をはじめとした、多彩なセットリストにふさわしい躍動的なパフォーマンスで観客を盛り上げた。公演前には「サプライズ・ミート・アンド・グリート」イベントを開き、現地のファンと交流もした。

(写真=PLEDISエンターテインメント)TWS

「iHeart Radio LIVE」のホストであるジョジョ・ライトは、TWSについて「“ボーイフードポップ”という新しいジャンルを開拓したK-POP次世代ボーイズグループ」と紹介し、「彼らは本当に無限の可能性を持っている。公演は電気のように刺激的で、振り付けは最高水準」と絶賛した。ジョジョ・ライトはTWSとのインタビューで、デビュータイトル曲『plot twist』のグローバル人気に注目した。

TWSは「この歌は初めての出会いの漠然さをこれから共にする日々に対する期待で克服する物語」と説明し、「実際にも、メンバーと42(公式ファンクラブ)のおかげで毎日曲の話が実現されている。だから私たちにはもっと特別な歌だ」と愛情を表した。

TWSはアメリカファンとの“初めての出会い”について、「初めてなのでとてもわくわくする。一生懸命準備してきたので、たくさんの方に知ってもらいたい」とし「グラミーミュージアム(8月2日〜9月15日、『HYBE:We Believe In Music, AGRAMMY Museum Exhibit』)に展示される私たちのミュージックビデオと写真も期待してほしい」と話した。

また、「止まらず毎日成長していく姿をお見せしたい」として「明るく元気なエネルギーをプレゼントできるアーティストになれるように熱心に努力し活動していく」と熱く語った。 TWSのこの舞台は今後、『iHeart Radio』とSNSを通じて見ることができる。フルバージョンは『Meta Horizon』、『Oculus』、『Meta Quest TV』などで10月28日に視聴できる。

なお、TWSは先月26〜28日に行われた「KCON LA 2024」に参加し、アメリカファンとの“初めての出会い”を成功的に終えた。さらに、ロサンゼルスのグラミーミュージアムで開かれる「GRAMMY Museum's Global Spin Live」の舞台にも立つ予定だ。

