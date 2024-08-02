スポニチ

写真拡大

　日本野球機構（NPB）は2日、出場登録・抹消選手を公示。DeNAがタイラー・オースティン内野手を出場選手登録した。オースティンは24日の球宴第2戦（神宮）で守備の際に顔面に打球が直撃。「右下顎の打撲」と「頭痛」の症状で、26日に脳振とう特例措置により出場選手登録を抹消されていたが、この日1軍に復帰。脳振とう特例措置により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰となった。

　【出場選手登録】

【広島】野村祐輔投手

【DeNA】林琢真内野手

【DeNA】T・オースティン内野手

【巨人】高橋礼投手

【巨人】田中千晴投手

【ヤクルト】奥川恭伸投手

【中日】斎藤綱記投手

【オリックス】川瀬堅斗投手

【オリックス】広岡大志内野手

【ロッテ】　石川歩投手

【ロッテ】　荻野貴司外野手

【西武】　今井達也投手

　◇同抹消

【DeNA】森唯斗投手

【DeNA】森敬斗内野手

【DeNA】M・フォード内野手

【巨人】中川皓太投手

【巨人】泉圭輔投手

【中日】梅津晃大投手

【オリックス】富山凌雅投手

【オリックス】安達了一内野手

【ロッテ】中村稔弥投手

【ロッテ】安田尚憲内野手

【西武】与座　海人投手