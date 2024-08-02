【2日の公示】DeNAがオースティンを登録 巨人が4選手入れ換え
日本野球機構（NPB）は2日、出場登録・抹消選手を公示。DeNAがタイラー・オースティン内野手を出場選手登録した。オースティンは24日の球宴第2戦（神宮）で守備の際に顔面に打球が直撃。「右下顎の打撲」と「頭痛」の症状で、26日に脳振とう特例措置により出場選手登録を抹消されていたが、この日1軍に復帰。脳振とう特例措置により、出場選手登録抹消後10日間を経ずに復帰となった。
【出場選手登録】
【広島】野村祐輔投手
【DeNA】林琢真内野手
【DeNA】T・オースティン内野手
【巨人】高橋礼投手
【巨人】田中千晴投手
【ヤクルト】奥川恭伸投手
【中日】斎藤綱記投手
【オリックス】川瀬堅斗投手
【オリックス】広岡大志内野手
【ロッテ】 石川歩投手
【ロッテ】 荻野貴司外野手
【西武】 今井達也投手
◇同抹消
【DeNA】森唯斗投手
【DeNA】森敬斗内野手
【DeNA】M・フォード内野手
【巨人】中川皓太投手
【巨人】泉圭輔投手
【中日】梅津晃大投手
【オリックス】富山凌雅投手
【オリックス】安達了一内野手
【ロッテ】中村稔弥投手
【ロッテ】安田尚憲内野手
【西武】与座 海人投手