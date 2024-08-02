¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Öº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½à¡¹·è¾¡Áê¼ê¤òÊ¬ÀÏ
¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¡Ê37¡Ë¤¬2Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¸ÞÎØ¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Î·ãÆ®¤Ö¤ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
2Æü»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Ï¶â¥á¥À¥ë8¸Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×16¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö½ÀÆ»¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊýÃ£¤¬¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤¬¼èºà¤·¤¿Êý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶â¥á¥À¥ë¼è¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ËêÌî¤Ï¡ÖËÍ¤Ïµåµ»½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢µåµ»´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÃË½÷¥á¥À¥ë¤ò¤È¤ì¤½¤¦¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
56Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2Æü¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢1ÀïÌÜ¡¢2ÀïÌÜ¤ÈÏ¢¾¡¤·¤ÆÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢3ÀïÌÜ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÂå¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃæ2Æü¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤¤Ä¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë»î¹ç¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Öº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë°®¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¦¥¤¡¼¥¯ÉôÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¤¢¤Þ¤êÀ®½Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£