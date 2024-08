2024年9月13日(金)に、「ポケモンカード ゲームスカーレット&バイオレット」シリーズの強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」が登場!

アローラナッシーexをはじめとした、ドラゴンタイプのポケモンが多数登場する商品。

強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」は、シールド戦を想定した拡張パックとなっています。

「ポケモンカード ゲームスカーレット&バイオレット」強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」

商品名:ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」

発売日:2024年9月13日(金)

希望小売価格:180円(税込)

内容物:カード5枚入り

※カードはランダムに封入されています。

強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」収録カード

アローラナッシーex

ワザ「トロピカルフィーバー」は、相手に150ダメージを与えつつ、手札から基本エネルギーを好きなだけ選び、自分のポケモンに好きなようにつけることができるワザです。

ワザ「ブンブンスフェーン」は、コインを1回投げオモテなら、相手バトル場にたねポケモンを、ウラなら、相手にベンチのたねポケモン1匹を、きぜつさせることができます。

1進化ポケモンでありながらHPが300もある、耐久力に優れたステラテラスタルのポケモンexです。

タマタマ

ワザ「そうじゅくしんか」は、先攻プレイヤーの最初の番でも使うことができ、このポケモンから進化するカードを山札から選び、このポケモンにのせて進化させることができます。

素早くアローラナッシーexに進化することができる、ポケモンです。

ラティアスex

特性「スカイライン」は、このポケモンがいるかぎり、自分のたねポケモン全員のにげるためのエネルギーをすべてなくす効果を持っています。

にげるためのエネルギーが多いたねポケモンを中心としたデッキに特に採用したい、ポケモンexです。

ラティオス

ワザ「ちょくげきひこう」は、相手のポケモン1匹に、50ダメージを与えることができます。

ベンチポケモンにもダメージを与えることができるので、倒しそこねた相手のベンチポケモンを攻撃することもできる、ポケモンです。

カキツバタ

自分の山札を上から7枚見て、その中からポケモンとトレーナーズを1枚ずつ選び、相手に見せて、手札に加える効果を持つ、サポートです。

ルチアのアピール

相手のベンチのたねポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替え、新しく出てきたポケモンをこんらんにする効果を持つ、サポートです。

にげるためのエネルギーが多いたねポケモンを選ぶことで、相手の戦術を大きく妨害することができそうです。

リッチエネルギー

このカードを手札からポケモンにつけたとき、自分の山札を4枚引くことができる、「ACESPEC」のカードです。

エネルギーを手札にもどす効果を持つカードと組み合わせることで、毎番安定して手札を増やすことができます。

シールド戦を楽しもう!シールド戦にオススメのカード

シールド戦は、未開封の拡張パックを用意し、その場で開封し、当てたカードと基本エネルギーを使ってデッキを組んで、対戦します。

強いカードをたくさん持っているかどうかにかかわらず、初心者から上級者までが同じ条件で楽しめる遊びです。

ディアルガ

ワザ「タイムコントロール」は、自分の山札から好きなカードを2枚選び、選んだカードを好きな順番に入れ替えて、山札の上にもどすことができます。

次の自分の番に向けた準備ができるワザを持つ、頼もしいポケモンです。

クレッフィ

ワザ「さしこみドロー」は、自分の手札を1枚トラッシュした後に、自分の山札を2枚引くことができます。

ナゲツケサル

ワザ「れんけいスロー」は、自分の場のたねポケモンが多ければ多いほど大ダメージを相手に与えることができます。

チルタリス

ワザ「ハミングチャージ」は、自分の山札から基本エネルギーを2枚まで選び、自分のポケモンに好きなようにつけることができます。

ワザ「コットンウイング」は、相手に100ダメージを与えつつ、コインを1回投げオモテなら、次の相手の番、このポケモンはワザのダメージを受けなくなります。

状況に応じた戦い分けができる、器用なポケモンです。

チルット

チルタリスへの進化につながるポケモンです。

ウガツホムラ

相手のサイドの残り枚数が4枚以下なら、相手に170ダメージを与えることができるワザ「えんじょうとつげき」を持つ、「古代」のポケモンです。

竜の秘薬

自分のバトル場のドラゴンポケモンのHPを「60」回復することができる、グッズです。

ダークボール

自分の山札を下から7枚見て、その中からポケモンを1枚選び、相手に見せて、手札に加えることができる、グッズです。

カキツバタが初登場&シールド戦を想定した拡張パック!

「ポケモンカード ゲームスカーレット&バイオレット」強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」の紹介でした。

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post カキツバタが初登場!「ポケモンカード ゲームスカーレット&バイオレット」強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」 appeared first on Dtimes.