ÁíÂÎ¡¢À¾½Ð¤¬2Ç¯Ï¢Â³¹â¹»²£¹Ë¡¡ÏÂ²Î»³¾¦¡¢ÃÄÂÎ¤Ç63Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÂè7Æü¤Ï2Æü¡¢ÂçÊ¬¸©¤Î±§º´»ÔÁí¹ç±¿Æ°¾ìÁêËÐ¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁêËÐ¸Ä¿Í¤ÏÀ¾½ÐÂçµ£¡ÊÏÂ²Î»³¾¦¡Ë¤¬·è¾¡¤Ç»Åçµ±¡Êºë¶Ì±É¡Ë¤ò²¼¼êÅê¤²¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹â¹»²£¹Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÃÄÂÎ·è¾¡¤ÏÏÂ²Î»³¾¦¤¬Ä»¼è¾ëËÌ¤ò3¡½2¤ÇÇË¤ê¡¢63Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢ÃË»Ò¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬ÊÆ»ÒËÌ¡ÊÄ»¼è¡Ë¤Ë1¡½0¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÏÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤ò2¡½1¤Ç²¼¤·¤¿¡£½÷»Ò¤ÏÆ£»Þ½ç¿´¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤¬ÄëµþÄ¹²¬¤Ë3¡½1¡¢Âç¾¦³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤¬Ìø¥±±º¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ë2¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£