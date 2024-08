ドラマ『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』などで知られるサラ・ジェシカ・パーカーが、夫で俳優のマシュー・ブロデリックや子どもたちと、パリオリンピックを観戦しているようだ。21歳の息子ジェームズが、非常にレアな家族5人が写る写真を公開した。ジェームズはこの度インスタグラムを更新し、「かなりスゴイ!」とキャプションを付けてパリ滞在中の写真の数々を公開。エッフェル塔の下で父マシューと撮影したセルフィーや、妹たちと観客席で雄たけびを上げる写真、セレブシェフのガイ・フィレリとのツーショットに加え、5人で写る家族写真を公開した。

1997年に結婚したマシューとサラ・ジェシカには、ジェームズと15歳の双子の娘、タビサとロレッタがいるが、サラ・ジェシカが子どもたちの顔をSNSで公開するのは非常に稀。しかし、子どもたちが大きくなったことを受け、最近は『AND JUST LIKE THAT... / セックス・アンド・ザ・シティ新章』のプレミアにマシューとジェームズが参加するなど、子どもたちが姿を見せる機会が増えてきた。ジェームズの投稿で、サラ・ジェシカは白いワンピース姿で黒いサングラスを掛け、肩を組む息子の手を取り笑顔を見せる。娘たちは、それぞれカジュアルなルック。マシューとジェームズはブルーのキャップを被り、家族5人でスタジアムの前でポーズを取っている。ちなみにサラ・ジェシカは先日パリで、映画版『セックス・アンド・ザ・シティ』で共演したジェニファー・ハドソンと久しぶりに再会。ジェニファーがインスタグラムでツーショットを公開し、「パリでばったり会った人を見て!! キャリーとルイーズがついに再会したよ! 愛こそすべて、だよね!」と、映画で演じたルイーズの名セリフを添えて投稿していた。引用:「James Wilkie Broderick」インスタグラム(@jwbr0derick)