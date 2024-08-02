来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇８月５日



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数（総合）



◇８月６日



０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１３：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１５：００ 独・製造業新規受注

１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・貿易収支

※米・３年物国債入札



◇８月７日



１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１４：００ 日・消費活動指数

１５：００ 独・貿易収支

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・１０年物国債入札

※中・貿易収支



◇８月８日



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 独・鉱工業生産

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・卸売売上高

２３：００ 米・卸売在庫

※日・閣議

※米・３０年物国債入札



◇８月９日



０８：５０ 日・マネーストック

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・生産者物価指数

１０：３０ 中・消費者物価指数

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※シンガポール市場が休場







◎決算発表・新規上場など



○８月５日



決算発表：マルハニチロ<1333>，アルフレッサ<2784>，キッコマン<2801>，味の素<2802>，住友ベ<4203>，ＵＢＥ<4208>，ツムラ<4540>，ポーラＨＤ<4927>，ニチアス<5393>，ＪＦＥ<5411>，日製鋼<5631>，オークマ<6103>，ダイヘン<6622>，ＧＳユアサ<6674>，ウシオ電<6925>，ローム<6963>，日立造<7004>，めぶきＦＧ<7167>，コンコルディア<7186>，西日本ＦＨ<7189>，三菱食品<7451>，ワークマン<7564>，オカムラ<7994>，伊藤忠<8001>，長瀬産<8012>，デサント<8114>，北洋銀行<8524>，オリックス<8591>，東武<9001>，ＡＺ丸和ＨＤ<9090>，郵船<9101>ほか



○８月６日



決算発表：大林組<1802>，鹿島<1812>，高砂熱<1969>，ＡＬＳＯＫ<2331>，カカクコム<2371>，キリンＨＤ<2503>，ニチレイ<2871>，日清食ＨＤ<2897>，三井化学<4183>，応化工<4186>，参天薬<4536>，ＵＳＳ<4732>，出光興産<5019>，ダイキン<6367>，ブラザー<6448>，横河電<6841>，シスメックス<6869>，三菱重<7011>，川重<7012>，ＩＨＩ<7013>，全国保証<7164>，スズキ<7269>，ヤマハ発<7272>，リコー<7752>，Ｇウイン<8111>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，東京海上<8766>，京王<9008>，ＪＲ九州<9142>，ソフトバンク<9434>，ＮＴＴデータ<9613>，スクエニＨＤ<9684>ほか

※海外企業決算発表：アムジェン，キャタピラーほか



○８月７日



決算発表：大和ハウス<1925>，アサヒ<2502>，東レ<3402>，ＳＵＭＣＯ<3436>，ＩＩＪ<3774>，菱ガス化<4182>，日油<4403>，ロート<4527>，富士フイルム<4901>，資生堂<4911>，コーセー<4922>，神戸鋼<5406>，住友鉱<5713>，しずおかＦＧ<5831>，楽天銀<5838>，リンナイ<5947>，住友重<6302>，クボタ<6326>，セガサミー<6460>，ホシザキ<6465>，ソニーＧ<6758>，アズビル<6845>，レーザーテク<6920>，太陽誘電<6976>，マツダ<7261>，ホンダ<7267>，島津製<7701>，オリンパス<7733>，ふくおかＦＧ<8354>，ＮＴＴ<9432>，日本空港ビル<9706>，ニトリＨＤ<9843>，ＳＢＧ<9984>ほか

※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか



○８月８日



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，住友林<1911>，パーソルＨＤ<2181>，サントリＢＦ<2587>，ネクソン<3659>，ＧＭＯ－ＰＧ<3769>，レゾナック<4004>，エアウォータ<4088>，花王<4452>，テルモ<4543>，日本ペＨＤ<4612>，関西ペ<4613>，トレンド<4704>，太平洋セメ<5233>，フジクラ<5803>，リクルート<6098>，アマダ<6113>，栗田工<6370>，ダイフク<6383>，コクサイエレ<6525>，堀場製<6856>，ホトニクス<6965>，ニコン<7731>，バンナムＨＤ<7832>，大日印<7912>，東エレク<8035>，菱地所<8802>，東建物<8804>，住友不<8830>，東急<9005>，ＴＢＳＨＤ<9401>ほか



○８月９日



決算発表：大成建<1801>，明治ＨＤ<2269>，マクドナルド<2702>，三越伊勢丹<3099>，飯田ＧＨＤ<3291>，クラレ<3405>，日産化<4021>，楽天グループ<4755>，ＥＮＥＯＳ<5020>，コスモＨＤ<5021>，浜ゴム<5101>，ブリヂストン<5108>，いよぎんＨＤ<5830>，日本郵政<6178>，ＳＭＣ<6273>，九州ＦＧ<7180>，かんぽ生命<7181>，ゆうちょ銀<7182>，ゼンショＨＤ<7550>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，岩谷産<8088>，クレセゾン<8253>，八十二<8359>，東京センチュ<8439>，三菱ＨＣキャ<8593>，ＳＯＭＰＯ<8630>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，Ｔ＆Ｄ<8795>，小田急<9007>，近鉄ＧＨＤ<9041>，ＮＸＨＤ<9147>，セコム<9735>，ヤマダＨＤ<9831>ほか



出所：MINKABU PRESS