フジ海老原優香アナ、美脚輝くゴルフウェア姿披露「可愛い」「似合う」の声
【モデルプレス＝2024/08/02】フジテレビの海老原優香アナウンサーが1日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿で美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】フジ海老原優香アナ、ゴルフウェアでほっそり美脚披露
この日、海老原アナは「8月 最高の青空」というコメントを添え、ゴルフ場でポーズをとっている姿を公開。白のトップスとベージュのスカートを着用し、美しい脚を披露した。
この投稿を受け、ファンからは「可愛い」「笑顔がまぶしい」「爽やかで素敵」「ゴルフウェア似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】フジ海老原優香アナ、ゴルフウェアでほっそり美脚披露
◆海老原優香アナ、ゴルフウェアで美脚披露
この日、海老原アナは「8月 最高の青空」というコメントを添え、ゴルフ場でポーズをとっている姿を公開。白のトップスとベージュのスカートを着用し、美しい脚を披露した。
この投稿を受け、ファンからは「可愛い」「笑顔がまぶしい」「爽やかで素敵」「ゴルフウェア似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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