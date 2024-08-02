ストレイテナー、12thアルバム『The Ordinary Road』を10月発売＋先行シングルリリースも
ストレイテナーが10月30日、約4年ぶり通算12枚目となるオリジナルアルバム『The Ordinary Road』をリリースすることが発表となった。
◆ストレイテナー 画像
アルバムには2024年1月配信リリースの「インビジブル」、8月16日に配信リリースされる新曲「COME and GO」を含む全10曲が収録される予定だ。
仕様は初回限定盤A、初回限定盤B、完全数量限定盤、通常盤の4種類。2つの初回限定盤には、それぞれ貴重なライブ映像が収録される。初回限定盤Aには2023年11月8日、アニバーサリーイヤーを記念して、まだ2人編成だったストレイテナーが初めてワンマンを開催した思い出のライブハウス“下北沢SHELTER”での公演を全曲収録。一方の初回限定盤Bには2024年8月12日、Zepp DiverCityで行われるマニアックセットリストライブ＜テナモバ presents "STRAIGHTENER MANIA" vol.2＞が収録される。
■12thオリジナルアルバム『The Ordinary Road』
【初回限定盤A(CD＋BD)】
TYCT-69316 7,800円(+tax)
【初回限定盤B(CD＋BD)】
TYCT-69317 7,800円(+tax)
【完全数量限定盤(CD+2BD+GOODS)】
D2CE-15136 14,800円(＋tax)
※UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品
・GOODS：2025年カレンダー付The Ordinary Roadオリジナルアクリルプレート
【通常盤(CD)】
TYCT-60236 3,000円(+tax)
●主要チェーン先着オリジナル特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・TOWER RECORDS ：A5クリアファイル
・楽天ブックス： アクリルキーホルダー
・その他一般店共通特典：CDサイズステッカー
■＜テナモバ presents "STRAIGHTENER MANIA" vol.2＞
open16:00 / start17:00
▼チケット
1F スタンディング / 2F 指定席
（問）GREENS 06-6882-1224
8月12日(月祝) 東京・Zepp DiverCity
open16:00 / start17:00
▼チケット
1F スタンディング / 2F 指定席
（問）ホットスタッフプロモーション 050-5211-6077
https://www.straightener.net/schedule/?id=359
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