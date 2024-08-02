¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¶È³¦ ¡Ö365ÆüÇ¼ÉÊ¡×¸«Ä¾¤·¤ò ÊªÎ®ÌäÂê²ò·è¤Ø½ÅÅÀºö
¿©Æù²Ã¹©Âç¼ê4¼Ò¤È¶È³¦ÃÄÂÎ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¹©¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤òÌÜ»Ø¤·23Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¶È³¦Àë¸À¤Ç¼è¤êÁÈ¤à³Æ¹àÌÜ¤ÎÆâ¡¢3¹àÌÜ¤ò24Ç¯ÅÙ¤Î½ÅÅÀ¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ24Ç¯7·î29Æü¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡£
»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢°ËÆ£¥Ï¥àÊÆµ×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥×¥ê¥Þ¥Ï¥à¡¢´ÝÂç¿©ÉÊ¤Î4¼Ò¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¡ÖSDGs¤Ø¤Î¹×¸¥¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¤Î¤¿¤á¤Î¿©Æù²Ã¹©¶È³¦¼èÁÈÀë¸À¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢24Ç¯4·î¤«¤é¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ËÈ¼¤¦»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¶È³¦¤Î365ÆüÇ¼ÉÊ¤¬¾õÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
½ÅÅÀ3¹àÌÜ¤Ï
¡Ç¼ÉÊ¾ò·ï¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ëÀÑºÜÎ¨¤Î¸þ¾å
¢Å¹ÊÞÊÌ»ÅÊ¬¤±Ç¼ÉÊ¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉé²Ù·Ú¸º
£¿·¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÇäÉÊ¤Î·×²èÈ¯Ãí¤Ë¤è¤ëÇÛÁ÷ÊØ¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ
¼ç¤Ê²ÝÂê¤È¤½¤ÎÂÐ±þºö¤Ï¡¢¡¤Ï¡¢¥Ï¥à¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¶È³¦¤Î365ÆüÇ¼ÉÊ¤äÈ¯Ãí¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤¬¤ï¤º¤«1Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±¤¸¥Á¥ë¥É²¹ÅÙÂÓ¤ÎÂ¾¶È³¦¤È¤ÎÏ¢·È¡¢365ÆüÇ¼ÉÊ¸«Ä¾¤·¡¢Ç¼ÉÊ¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à2Æü°Ê¾å¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞÊÌ»ÅÊ¬¤±Ç¼ÉÊ¶ÈÌ³¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÄ¹»þ´Ö¹´Â«¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢23Ç¯6·î¤Ë¹ñ¤¬È¯½Ð¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¡Ö2»þ´Ö°ÊÆâ¥ë¡¼¥ë¡×¤ò¡ÖÄ¶²á¤¹¤ëÇ¼ÉÊ¤¬»¶¸«¡×¡ÊÆ±ÃÄÂÎ¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þºö¤È¤·¤Æ¡ÖÁíÎÌÇ¼ÉÊ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡×¡ÖÅ¹ÊÞÊÌ»ÅÊ¬¤±ºî¶È¤ÎÇ¼ÉÊÀè¥»¥ó¥¿¡¼Â¦¤Ç¤ÎÂÐ±þ¡×¤Ê¤É¤ò¸ò¾Ä¤¹¤ë¡£
£¤Ï¡¢¡Ö¾õÂÖ²½¤¹¤ëÅöÆü¤ÎÆÃÇäÉÊ¼õÈ¯Ãí¡×¤ËÂÐ¤·¡¢Å¹ÃåÆü7Æü°Ê¾åÁ°¤Î¼õÃí¤Ê¤É¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤ë¡£