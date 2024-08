2024年4月に原宿の神宮前交差点に開業した東急プラザ原宿「ハラカド」(以下、「ハラカド」)。「ハラカド」では、「毎月最終水曜日はハラカドで笑おう。笑うカドには福来る」をコンセプトにした「ワラカドデー」を開催しています。その初回が、2024年7月31日(水)に開催されました。館内の33店舗でお得な特典やプレゼント「ワラカドデー」では、館内の参加店舗で、この日だけのお得なサービスや割引、ノベルティプレゼントなど、ちょっと嬉しい特典が用意されています。7月31日(水)の初回は、館内の計33店舗が参加。そのうちいくつかを紹介します。

▼1階「HINEMOS」時間をコンセプトにした日本酒ブランド「HINEMOS(ひねもす)」の、商業施設初となる店舗。こちらでは3,000円(税込)以上お買い上げの先着20名様にミニボトルをプレゼント。▼2階「'47」ボストン発のスポーツ・ライフスタイル・ブランド「'47(フォーティーセブン)」の直営店では、購入された方にステッカーをプレゼント。▼3階「J-WAVE ARRTSIDE CAST」東京を代表するラジオ局J-WAVE(81.3FM)による、ポッドキャストスタジオ&アートギャラリー「J-WAVE ARRTSIDE CAST(ジェイウェイブ アートサイド キャスト)」。クリエイターが集まるフロアらしく、「ワラカドデー」限定で特別にスタジオを開放し、誰でもお試しで音声収録ができました。実際にラジオやポッドキャストの収録も行われているプロ仕様の機材で、配信者の気分を味わえる特別な体験が味わえます。▼3階「TERAS」日本の伝統手芸「刺し子」を施した生活雑貨からアパレルまで幅広く展開するブランド「TERAS(テラス)」。この日は10,000円(税抜)以上お買い上げのお客様にオリジナル手ぬぐいをプレゼント。▼5階「カンブチキン」5階と6階は、くつろげる空間で様々なジャンルの食事を楽しめる「HARAJUKU KITCHEN & TERRACE」。この日もお昼時は多くのお客様で賑わっていました。オシャレな空間でフライドチキンとビール、ハイボールが楽しめる、韓国で圧倒的なブランドを確立したNo.1 チキンブランド「カンブチキン」の日本初上陸店舗。この日は、通常2種類のソースが特別に3種類に。本国で定番の「ヤンニョムチキン」「ココナッツカレーパウダー」のほか、日本オリジナルの「マヨソース」「ガーリックソース」「ハニーマスタード」「ニンニク醤油」「照焼きバーベキュー」の全7種類のソースから選べます。色んな味が楽しめて、いつもよりちょっと嬉しい特典です。▼6階「ピッツェリア チーロ」「真のナポリピッツァ協会」認定店として「正真正銘のナポリピッツァ」をテイクアウト専門で提供する「ピッツェリア チーロ」。この日は、パスタを注文するとマルゲリータが半額の500円(税込)になるというお得なサービスを提供。ひとりでお腹いっぱい食べるもよし、複数人でシェアするもよし、「ワラカドデー」ならではの笑顔になる嬉しい特典でした。▼6階「MEXICAN GRILL AVOCADO」同じく6階で、メキシカンをベースに、“アボカド”を全フードメニューに取り入れたメニューを提供する「MEXICAN GRILL AVOCADO(メキシカングリル アボカド)」では、先着100名様にアボカド1個をプレゼントするというユニークなサービスも!▼2024年7月31日(水)「ワラカドデー」参加店舗(33店舗)G階PEEK-A-BOO、CORNER SHOP by CASBA1階MOLESKINE、ヒトツブカンロ、HealthyTOKYO CBD SHOP & LABO、ALL GOOD FLOWERS KIOSK、HINEMOS、rit. TOKYO2階‘47、VIVAIA、CLOUDY、TENGA LAND、led.tokyo原宿本店、ORGANIC MOTHER LIFE、OWNDAYS、SEPLUMO、SHOLAYERED3階れもんらいふ、J-WAVE ARRTSIDE CAST、ALL GOOD FLOWERS LAB、STUDIO SUPER CHEESE、IT Cross、TERAS、CRYSTAL PHARMACY、OSHI BASE Store Harajuku、PASQUITON NEW YORK5階FAMiRES、カンブチキン6階ピッツェリア チーロ、MEXICAN GRILL AVOCADO、ハオハオチー、ABC canteen7階シブヤフォントラボWチャンス!「ワラカド福引」お得にお買い物や食事を楽しんだ後は、Wチャンスとして当日のレシート提示と「ハラカド」公式Instagramアカウントのフォローで「ワラカド福引」にチャレンジでき、当選者には「金のワラカド福袋」(5名様)か「銀のワラカド福袋」(15名様)がプレゼントされました。中身は非公開ですが、景品の中には「ハラカド」の開業を記念した楽曲『四天王』を制作した水曜日のカンパネラの限定エコバッグも!6階ではフリーライブも開催夕方から夜にかけては、6階の芝生スペースにて2人のアーティストによるライブを開催。SNSを中心に人気のシンガーソングライター かわにしなつきさん、まったり系ガットギター弾き語りシンガーソングライター アイズルナさんが、一夜限りの特別なライブをお届けしました。「ハラカド」では今後もテナントやクリエイターと共創するイベントを開催「ワラカドデー」は今後毎月最終水曜日に定期的に開催され、次回は8月28日(水)です。「ハラカド」はこれからも、クリエイターを育成・支援・共創するプラットフォームや、リアルの価値を最大限活用する新しい体験型メディアを実装し、チャレンジマインドあふれる個性豊かな75店舗とともに、新しい体験価値を享受できる場所として、「商業施設」ではなく「創造施設」としての挑戦を続けてまいります。「ハラカド」が様々なクリエイターと共創し、水曜日のカンパネラ 詩羽など総勢約300人と開業前の施設を舞台に創り上げたショートフィルム「HARAKADO since 2024.4.17」は、東急不動産ホールディングス公式YouTubeチャンネル( https://www.youtube.com/@user-vz5dw5ee2m )などで公開中です。ショートフィルム「HARAKADO since 2024.4.17」