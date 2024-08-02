3Dアクションアドベンチャー「ディズニー エピックミッキー：Rebrushed」日本語公式サイトが公開
【「ディズニー エピックミッキー：Rebrushed」日本語公式サイト】
8月2日 公開
8月2日 公開
THQ Nordic Japanは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC（Steam）用3Dアクションアドベンチャー「ディズニー エピックミッキー：Rebrushed」の日本語公式サイトを8月2日に公開した。
本作は、Wii用ソフトとして発売された「ディズニー エピックミッキー ～ミッキーマウスと魔法の筆～」のリマスター作品。魔法の筆を手にしたミッキーが、忘れ去られてしまったディズニーのキャラクターが住む世界「ウェイスト・ランド」を救う冒険に出る。
□「ディズニー エピックミッキー：Rebrushed」日本語公式サイト
(C) Disney. (C) 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Purple Lamp GmbH, Austria, published by THQ Nordic GmbH, Austria. All rights reserved.