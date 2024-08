【「ディズニー エピックミッキー:Rebrushed」日本語公式サイト】8月2日 公開

THQ Nordic Japanは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC(Steam)用3Dアクションアドベンチャー「ディズニー エピックミッキー:Rebrushed」の日本語公式サイトを8月2日に公開した。

本作は、Wii用ソフトとして発売された「ディズニー エピックミッキー ~ミッキーマウスと魔法の筆~」のリマスター作品。魔法の筆を手にしたミッキーが、忘れ去られてしまったディズニーのキャラクターが住む世界「ウェイスト・ランド」を救う冒険に出る。

□「ディズニー エピックミッキー:Rebrushed」日本語公式サイト

(C) Disney. (C) 2024 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Purple Lamp GmbH, Austria, published by THQ Nordic GmbH, Austria. All rights reserved.