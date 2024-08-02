『ミス・ワールド・ジャパン』ファイナリスト32人決定 アイドル、東大生、会社役員ら多彩な顔ぶれ【全プロフィール掲載】
世界的なミスコンテスト『ミス・ワールド2024世界大会』に出場する日本代表のファイナリスト32人が2日、都内で発表された。アイドルやモデル、会社役員から大学・高校生ら華やかな顔ぶれが並んだ。
【アップ写真】圧倒的な美貌を放つファイナリストたち
1951年にイギリス・ロンドンで第1回大会が行われ、今年で74回目を迎える同ミスコンは「目的ある美」がスローガン。多数の応募の中から選ばれた32人のファイナリストが、グランドファイナルを経て世界の頂点を目指す。
■ファイナリスト32人のプロフィールは以下の通り。
田玄結楽（たげん・ゆら）
出身地：岡山県倉敷市
年齡：20（2004.6.27）
現況：岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム
柳野真悠（やなぎの・まゆ）
出身地：大分県大分市
年齢：18（2006.1.31）
現況：大分大学経済学部1年
藤川ソウザ芹奈（ふじかわ・そうざ・せりな）
出身地：兵庫県
年齢：22（2001.9.21）
現況：インフルエンサー／会社員
冨田キアナ（とみた・きあな）
出身地：東京都港区
年齢：27（1996.8.24）
現況：京都大学大学院博土後期課程2年
辻井采々良（つじい・ささら）
出身地：石川県金沢市
年齢：20（2003.10.8）
現況：明治大学3年
若林優美果（わかばやし・ゆみか）
出地：石川県白山市
年齡：26（1997.11.20）
現況：IT企業勤務
三戸舞（みと・まい）
出身地：兵庫県宝塚市
年齡：16（2007.10.16）
現況：高校2年生
田中香穗（たなか・かほ）
出身地：千葉県市川市
年齡：27（1996.9.26）
現況：教育NPO／マーケター
立石想菜（たていし・そな）
出身地：福岡県福岡市
年齡：19（2005.2.21）
現況：ショップ店員
遠藤可奈子（えんどう・かなこ）
出身地：奈良県奈良市
年齢：17（2006.10.29）
現況：高校3年生
渡瀬美夏（わたせ・みか）
出身地：静岡県浜松市
年齡：29（1995.6.26）
現況：ヨガインストラクター／セラピスト
塚本結（つかもと・ゆい）
出身地：東京都八王子市
年齡：21（2002.9.20）
職業：東洋大学ライフデザイン学部4年
柴田ともか（しばた・ともか）
出身地：茨城県
年齢：22（2002.6.17）
現況：日本大学文理学部4年
蔵本りん（くらもと・りん）
出地：東京都文京区
年齢：26（1998.6.7）
現況：俳優・殺陣パフォーマー
武田美乃理（たけだ・みのり）
出身地：埼玉県秩父市
年齢：24（2000.5.15）
現況：東京学芸大学教育学部保健体育科選修
新川みさき（しんかわ・みさき）
出身地：福島県いわき市
齡：27（1996.11.18）
現況：美容インフルエンサー／会社役員
山田梓帆（やまだ・しほ）
出身地：京都府
年齡：27（1996.11.14）
現況：アイドル
菊池真由（きくち・まゆ）
出身地：茨城県桜川市
年齢：21（2003.5.18）
現況：日本大学3年
菅野ナナミ（かんの・ななみ）
出身地：埼玉県川口市芝富士
年齢：25（1999.6.17）
現況：モデル／インフルエンサー
延藤和奏（のぶとう・わかな）
出地：神奈川県川崎市
年齡：20（2004.1.19）
現況：明治大学経営学部3年
大室恵美里（おおむろ・えみり）
出身地：ニューヨーク州ブルックリン区
年齢：17（2006.12.21）
現況：高校3年生
木口さくら（きぐち・さくら）
出身地：千葉県市原市
年齢：23（2001.3.7）
現況：大学院修士1年（哲学専攻）
狩野琴子（かのう・ことこ）
身地：群馬県
年齢：25（1999.3.29）
現況：大手外資医療機器メーカー勤務
大木姫蘭（おおき・きらら）
出身地：神奈川県
年：23（2001.1.22）
現況：公務員
青田美憂（あおた・みう）
出身地：東京都あきる野市
年齡：20（2003.9.22）
現況：東京外国語大学国際社会学部3年
吉田陽向（よしだ・ひなた）
出身地：埼玉県新座市
年齢：18（2005.9.12）
現況：立教大学コミュニティ福祉学部
ゆりあ（ゆりあ）
出地：東京都渋谷区
年齢齡：19（2004.10.27）
現況：東京大学2年
榎本百花（えのもと・ももか）
出身地：奈良県生駒郡
年齢：19（2005.2.21）
現況：大阪芸術大学舞台芸術学科ミュージカルコース2年
酒井綾香（さかい・あやか）
出身地：千葉県千葉市
年齡：28（1996.5.10）
現況：金融関連会社勤務
木村絵里子（きむら・えりこ）
出身地：埼玉県さいたま市
年齢：27（1996.9.11）
現況：IT企業勤務
井下虹渉（いのした・こわ）
出身地：徳島県三好市
年齢：17（2006.11.16）
現況：高校3年生
稲益しずく（いなます・しずく）
出身地：神奈川県
年齢：21（2002,12.22）
現况：東海大学工学部航空宇宙学科
【アップ写真】圧倒的な美貌を放つファイナリストたち
1951年にイギリス・ロンドンで第1回大会が行われ、今年で74回目を迎える同ミスコンは「目的ある美」がスローガン。多数の応募の中から選ばれた32人のファイナリストが、グランドファイナルを経て世界の頂点を目指す。
田玄結楽（たげん・ゆら）
出身地：岡山県倉敷市
年齡：20（2004.6.27）
現況：岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム
柳野真悠（やなぎの・まゆ）
出身地：大分県大分市
年齢：18（2006.1.31）
現況：大分大学経済学部1年
藤川ソウザ芹奈（ふじかわ・そうざ・せりな）
出身地：兵庫県
年齢：22（2001.9.21）
現況：インフルエンサー／会社員
冨田キアナ（とみた・きあな）
出身地：東京都港区
年齢：27（1996.8.24）
現況：京都大学大学院博土後期課程2年
辻井采々良（つじい・ささら）
出身地：石川県金沢市
年齢：20（2003.10.8）
現況：明治大学3年
若林優美果（わかばやし・ゆみか）
出地：石川県白山市
年齡：26（1997.11.20）
現況：IT企業勤務
三戸舞（みと・まい）
出身地：兵庫県宝塚市
年齡：16（2007.10.16）
現況：高校2年生
田中香穗（たなか・かほ）
出身地：千葉県市川市
年齡：27（1996.9.26）
現況：教育NPO／マーケター
立石想菜（たていし・そな）
出身地：福岡県福岡市
年齡：19（2005.2.21）
現況：ショップ店員
遠藤可奈子（えんどう・かなこ）
出身地：奈良県奈良市
年齢：17（2006.10.29）
現況：高校3年生
渡瀬美夏（わたせ・みか）
出身地：静岡県浜松市
年齡：29（1995.6.26）
現況：ヨガインストラクター／セラピスト
塚本結（つかもと・ゆい）
出身地：東京都八王子市
年齡：21（2002.9.20）
職業：東洋大学ライフデザイン学部4年
柴田ともか（しばた・ともか）
出身地：茨城県
年齢：22（2002.6.17）
現況：日本大学文理学部4年
蔵本りん（くらもと・りん）
出地：東京都文京区
年齢：26（1998.6.7）
現況：俳優・殺陣パフォーマー
武田美乃理（たけだ・みのり）
出身地：埼玉県秩父市
年齢：24（2000.5.15）
現況：東京学芸大学教育学部保健体育科選修
新川みさき（しんかわ・みさき）
出身地：福島県いわき市
齡：27（1996.11.18）
現況：美容インフルエンサー／会社役員
山田梓帆（やまだ・しほ）
出身地：京都府
年齡：27（1996.11.14）
現況：アイドル
菊池真由（きくち・まゆ）
出身地：茨城県桜川市
年齢：21（2003.5.18）
現況：日本大学3年
菅野ナナミ（かんの・ななみ）
出身地：埼玉県川口市芝富士
年齢：25（1999.6.17）
現況：モデル／インフルエンサー
延藤和奏（のぶとう・わかな）
出地：神奈川県川崎市
年齡：20（2004.1.19）
現況：明治大学経営学部3年
大室恵美里（おおむろ・えみり）
出身地：ニューヨーク州ブルックリン区
年齢：17（2006.12.21）
現況：高校3年生
木口さくら（きぐち・さくら）
出身地：千葉県市原市
年齢：23（2001.3.7）
現況：大学院修士1年（哲学専攻）
狩野琴子（かのう・ことこ）
身地：群馬県
年齢：25（1999.3.29）
現況：大手外資医療機器メーカー勤務
大木姫蘭（おおき・きらら）
出身地：神奈川県
年：23（2001.1.22）
現況：公務員
青田美憂（あおた・みう）
出身地：東京都あきる野市
年齡：20（2003.9.22）
現況：東京外国語大学国際社会学部3年
吉田陽向（よしだ・ひなた）
出身地：埼玉県新座市
年齢：18（2005.9.12）
現況：立教大学コミュニティ福祉学部
ゆりあ（ゆりあ）
出地：東京都渋谷区
年齢齡：19（2004.10.27）
現況：東京大学2年
榎本百花（えのもと・ももか）
出身地：奈良県生駒郡
年齢：19（2005.2.21）
現況：大阪芸術大学舞台芸術学科ミュージカルコース2年
酒井綾香（さかい・あやか）
出身地：千葉県千葉市
年齡：28（1996.5.10）
現況：金融関連会社勤務
木村絵里子（きむら・えりこ）
出身地：埼玉県さいたま市
年齢：27（1996.9.11）
現況：IT企業勤務
井下虹渉（いのした・こわ）
出身地：徳島県三好市
年齢：17（2006.11.16）
現況：高校3年生
稲益しずく（いなます・しずく）
出身地：神奈川県
年齢：21（2002,12.22）
現况：東海大学工学部航空宇宙学科