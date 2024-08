【「生意気なギャル姉を解らせる話」第4話】8月2日 公開

集英社は、江垣沼氏によるマンガ「生意気なギャル姉を解らせる話」第4話「解水」を「ヤンジャン!」、「となりのヤングジャンプ」にて公開した。

第4話「解水」では姉を連れ帰った主人公。ここから主人公の「解らせ」が始まる……。



