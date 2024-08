9月21日・22日に開催される<イナズマロック フェス 2024>の、風神ステージ出演アーティストが発表となった。[FREE AREA / 風神STAGE] 出演アーティスト(50音順/FREE AREAは無料で入場可能なエリア)▼9月21日(土)ASH DA HERO天野月アルテミスの翼almaEast Of EdenG over高嶺のなでしこDEZERTLEEVELLES▼9月22日(日)XY熊乃ベアトリーチェこっちのけんと≒JOY≠ME板歯目bokula.メとメLINKL PLANET

<イナズマロック フェス 2024>



■日程:2024年9月21日(土)、22日(日)■会場:滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場(滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場)■[LIVE AREA]開場/開演/終演:10:30/12:00/19:00(各日とも予定)■[FREE AREA]開場:9:30※雨天決行(荒天の場合は中止)■出演アーティスト:(50音順)[LIVE AREA / 雷神STAGE]▼9月21日(土)-真天地開闢集団-ジグザグ / T.M.Revolution / ながのーず(長野博+井ノ原快彦)/ HYDE / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ / ロバート秋山presents 秋山歌謡祭[FREE AREA / 風神STAGE]ASH DA HERO / 天野月 /アルテミスの翼 / alma / East Of Eden / G over / 高嶺のなでしこ / DEZERT / LEEVELLES and more▼9月22日(日)ウマ娘 プリティーダービー / 西川貴教 / NiziU / NEWS / Novelbright / FANTASTICS / 宮野真守※ゲスト:小室哲哉 / So, Minami(Fear, and Loathing in Las Vegas)[FREE AREA / 風神STAGE]XY / 熊乃ベアトリーチェ / こっちのけんと / ≒JOY / ≠ME / 板歯目 / bokula. / メとメ / LINKL PLANET and moreお問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00〜18:00日・祝休)Official HP:http://inazumarock.com/Official X:https://x.com/irf_official