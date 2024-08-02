＜イナズマロック フェス 2024＞、風神ステージ出演アーティスト発表
9月21日・22日に開催される＜イナズマロック フェス 2024＞の、風神ステージ出演アーティストが発表となった。
[FREE AREA / 風神STAGE] 出演アーティスト
(50音順／FREE AREAは無料で入場可能なエリア)
▼9月21日(土)
ASH DA HERO
天野月
アルテミスの翼
alma
East Of Eden
G over
高嶺のなでしこ
DEZERT
LEEVELLES
▼9月22日(日)
XY
熊乃ベアトリーチェ
こっちのけんと
≒JOY
≠ME
板歯目
bokula.
メとメ
LINKL PLANET
チケットオフィシャル5次先行受付中
受付期間：8月1日(木)0:00〜8月10日(土)23:59
受付券種：[IGA 21日券 / IGA 22日券] 各￥13,000(税込)
受付方式：抽選
枚数制限：お一人様各4枚まで
＜イナズマロック フェス 2024＞
■会場：滋賀県草津市 烏丸半島芝生広場（滋賀県琵琶湖博物館西隣 多目的広場）
■[LIVE AREA]開場／開演／終演：10:30／12:00／19:00（各日とも予定）
■[FREE AREA]開場：9:30
※雨天決行（荒天の場合は中止）
■出演アーティスト：（50音順）
[LIVE AREA / 雷神STAGE]
▼9月21日（土）
-真天地開闢集団-ジグザグ / T.M.Revolution / ながのーず（長野博＋井ノ原快彦）/ HYDE / Fear, and Loathing in Las Vegas / ももいろクローバーZ / ロバート秋山presents 秋山歌謡祭
[FREE AREA / 風神STAGE]
ASH DA HERO / 天野月 /アルテミスの翼 / alma / East Of Eden / G over / 高嶺のなでしこ / DEZERT / LEEVELLES and more
▼9月22日（日）
ウマ娘 プリティーダービー / 西川貴教 / NiziU / NEWS / Novelbright / FANTASTICS / 宮野真守
※ゲスト：小室哲哉 / So, Minami（Fear, and Loathing in Las Vegas）
[FREE AREA / 風神STAGE]
XY / 熊乃ベアトリーチェ / こっちのけんと / ≒JOY / ≠ME / 板歯目 / bokula. / メとメ / LINKL PLANET and more
お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（11：00〜18：00日・祝休）
Official HP：http://inazumarock.com/
Official X：https://x.com/irf_official