チケットオフィシャル5次先行受付中



受付URL：https://r-t.jp/irf2024受付期間：8月1日(木)0:00〜8月10日(土)23:59受付券種：[IGA 21日券 / IGA 22日券] 各￥13,000(税込)受付方式：抽選枚数制限：お一人様各4枚まで