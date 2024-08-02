アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2



Netflixにて2024年8月15日（木）より独占配信PV: https://youtu.be/gCUvJOYGvaw[STAFF]原作：サンドロビッチ・ヤバ子作画：だろめおん（小学館「マンガワン」連載）監督：岸 誠二シリーズ構成：上江洲 誠キャラクターデザイン：森田和明音楽：高梨康治(Team-MAX)アニメーション制作：LARX ENTERTAINMENT[CAST]十鬼蛇王馬：鈴木達央山下一夫：チョー乃木英樹：中田譲治秋山 楓：内山夕実理人：金子隼人関林ジュン：稲田徹桐生刹那：浪川大輔十鬼蛇二虎：森川智之今井コスモ：榎木淳弥若槻武士：加瀬康之黒木玄斎：玄田哲章加納アギト：大塚明夫[アニメ著作権表記]© 2023 サンドロビッチ・ヤバ子，だろめおん，小学館／拳願会２アニメ公式HP：http://kengan.net/公式X：@kengankai公式YouTube：https://www.youtube.com/@user-nx4pi9gr5y