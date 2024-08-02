Jin Dogg、新曲「NANI?」がアニメ『ケンガンアシュラ』ED主題歌に決定
Jin Doggが8月14日に配信リリースする「NANI?」が、アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2のエンディング主題歌に決定した。
『ケンガンアシュラ』（原作：サンドロビッチ・ヤバ子、作画：だろめおん）は、WEBサイト「裏サンデー」とコミックアプリ「マンガワン」にて配信中のバトルアクション漫画。アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2は、Netflixにて8月15日より独占配信が決定している。
©2023 サンドロビッチ・ヤバ子，だろめおん，小学館／拳願会２
「NANI?」は、HIPHOPシーンで近年注目されている“Drill”スタイルのビートを取り入れ、たたみ掛けるような力強くパンチのあるラップが印象的な楽曲となっている。自身のキャリア初となるアニメ作品のエンディング曲として「ケンガンアシュラ」の世界観にシンクロしながらも、己を貫くJin Doggのスタイルをぜひチェックしてほしい。
「NANI?」
配信リンク: https://lnk.to/JinDogg_NANI
Lyrics by Jin Dogg
Produced by Homunculu$
アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2 エンディング主題歌
アニメ『ケンガンアシュラ』Season2 Part.2
PV: https://youtu.be/gCUvJOYGvaw
[STAFF]
原作：サンドロビッチ・ヤバ子
作画：だろめおん（小学館「マンガワン」連載）
監督：岸 誠二
シリーズ構成：上江洲 誠
キャラクターデザイン：森田和明
音楽：高梨康治(Team-MAX)
アニメーション制作：LARX ENTERTAINMENT
[CAST]
十鬼蛇王馬：鈴木達央
山下一夫：チョー
乃木英樹：中田譲治
秋山 楓：内山夕実
理人：金子隼人
関林ジュン：稲田徹
桐生刹那：浪川大輔
十鬼蛇二虎：森川智之
今井コスモ：榎木淳弥
若槻武士：加瀬康之
黒木玄斎：玄田哲章
加納アギト：大塚明夫
他
[アニメ著作権表記]
© 2023 サンドロビッチ・ヤバ子，だろめおん，小学館／拳願会２
アニメ公式HP：http://kengan.net/
公式X：@kengankai
公式YouTube：https://www.youtube.com/@user-nx4pi9gr5y