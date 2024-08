【大阪府大阪市】ノベルティやプレゼント企画あり！「ALWAYS OUT OF STOCK OSAKA STORE」オープン

KING-MASA氏によって設立されたファッションブランド「ALWAYS OUT OF STOCK(オールウェイズ アウト オブ ストック)」が、8月3日(土)、大阪に新店舗「ALWAYS OUT OF STOCK OSAKA STORE」をグランドオープンする。

「ALWAYS OUT OF STOCK」について

「ALWAYS OUT OF STOCK」は、2016年にKING-MASA氏によって設立され、「Luxury & Street」をコンセプトに、厳選した素材のみを用いてモノづくりに邁進するファッションブランド。KING-MASA氏のライフワークとも言える“デザイン性に優れ、希少性の高いスニーカー”(色合いや素材等)から受けたインスピレーションを背景に、独創的でユーモアを活かしたプロダクトの数々は多くのファンを持っている。

2018年には、海外では初となるPOP UPをComplexConにて実現し、これまで、BARNEYS NEW YORKやHankyu MEN’S、GINZA SIX、URBAN RESEARCH、ATMOS等で精力的にPOP UP STOREを実施。ブランド名は文字通り、常に完売しているようなブランドにしたいという想いが込められている。

京都のエッセンスを取り入れた新店舗





今回、大阪にオープンする新店舗「ALWAYS OUT OF STOCK OSAKA STORE」は、白を基調とした内装に、差し色としてブランドのコンセプトカラー“オレンジ”を使用。



店内のハンガーラックは竹で統一し、



中央には枯山水をディスプレイ。



店外には腰をかけてカフェを楽しむことができるデッキと、京都の町屋を彷彿させる犬矢来を設置している。

[caption id="attachment_1181087" align="aligncenter" width="600"] VIP ROOM[/caption]

さらに、同店のディレクター・KING-MASA氏の出身地・京都のエッセンスを取り入れることで、和とモダンを組み合わせた近未来感漂うデザインに設計。店内にはVIP ROOMも用意しており、「ALWAYS OUT OF STOCK」の商品展開のみならず、カルチャーやコミュニティー作りになるようなイベントを開催するコンセプトショップとして発信していく。

ショップ・イン・ショップ形式のカフェが隣接



また、同店舗内にはショップ・イン・ショップ形式でカフェが隣接されており、コーヒーや抹茶ラテなどを提供。オープン初日の8月3日(土)からは、日本の伝統文化である“おちゃとうつわ”を現代の粋なライフスタイルに落とし込んだブランド「HAPPA STAND(ハッパスタンド)」の抹茶ラテを販売し、今後も、名店や話題店の商品の取り扱いや協業が予定されている。

限定アイテムやアニバーサリーTシャツを販売



新店舗のオープン初日には、限定アイテムとして、「ALWAYS OUT OF STOCK」のアイコニックなロゴを落とし込んだ「ALWAYS OUT OF STOCK OSAKA EXCLUSIVE BASIC LOGO TEE」¥13,200(税込)を白、



黒、



オレンジの3色で発売。



また、ブランド設立8周年を記念した「ALWAYS OUT OF STOCK PLAY LOGO 8TH YEAR ANNIVERSARY TEE」¥13,200(税込)の先行販売や、人気アイテムのRESTOCKも展開する。

ノベルティでタンブラーをプレゼント

8月3日(土)・4日(日)には、KING-MASA氏が厳選したスニーカーのプレゼント企画を実施。参加方法やスニーカーの詳細は後日、ショップInstagram、及び「ALWAYS OUT OF STOCK Online Store」内のブログにて発表される。



他にも、新店舗で11,000円(税込)以上購入した人には、「ALWAYS OUT OF STOCK」のオリジナルタンブラーをプレゼント。次回以降に来店した際に、同タンブラーを持参した人には、会計毎に会計金額が100円引きされる。



ノベルティは数量限定!気になる人は、早めに「ALWAYS OUT OF STOCK OSAKA STORE」に足を運んでみては。

■ALWAYS OUT OF STOCK OSAKA STORE

住所:大阪府大阪市西区北堀江1丁目12−6

営業時間:月〜金 12:00〜20:00 / 土日祝 11:00〜20:00

Instagram:https://www.instagram.com/alwaysoutofstock.osaka

ALWAYS OUT OF STOCK:http://alwaysoutofstock.com

(佐藤ゆり)