ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は2日、 一夜限りの『ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜』を10月18日夜に初開催すると発表した。人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』とパークのアトラクションを、19日の朝までオールナイトで楽しめるもので、史上初の開催となる。凶悪なゾンビが次から次へと大量に出現する大絶叫の『ストリート・ゾンビ』や昨年社会現象となったAdoの楽曲「唱」に合わせてパーク中のゲストが踊る超熱狂の『ゾンビ・デ・ダンス』など、一晩中、恐怖の渦に“生身”で飛び込み、絶叫ホラーに打ち勝つ“こわ楽しい!”体験を届ける。

さらに、 ノリノリのハロウィーン・ナンバーに乗って大興奮できる参加者限定のスペシャル・ショーをウォーター・ワールドで実施(抽選)。また、イベント限定で、ダークな世界観でファンを魅了する 「ハミクマ」の缶バッジもプレゼント!する。■『ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜』詳細2024年10月18日(金)午後10時〜翌19日(土)午前5時※開催日時は変更する場合あり※各アトラクション・ショーの開催時間は公式WEBサイトを確認チケットチケット名:ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜パス販売場所:ローソンチケット(WEB)入場開始時間:午後3時〜価格:1万2000円販売開始:2024年8月19日(月)午後2時〜 9月30日(月)午後10時※18歳未満は購入できない※販売数限定のため、売切れ次第、販売を終了※ハロウィーン・ホラー・ナイト 〜オールナイト〜パスは先着販売HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling. (s24)Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios & Amblin EntertainmentTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.