【DNF Duel】無料期間:8月9日~16日

Epic GamesはEpic Games Storeにて、8月9日から16日にかけてPC用対戦格闘ゲーム「DNF Duel」を無料で配布する。

「DNF Duel」は「アラド戦記」を2.5D格闘ゲームとして描いた作品。オンラインプレイにも対応しており、「ストライカー」、「グラップラー」をはじめとした16人のキャラクターを操作して戦える。ステージは「海上列車」、「神の都ゲント」など「アラド戦記」の世界を舞台とした8ステージを収録している。

(C) 2022 NEOPLE Inc. & NEXON Korea Corporation All Rights Reserved.