サンリオの人気キャラクター「シナモロール」の期間限定ポップアップストアを、日比谷・池袋で開催!

また、サンリオカフェワゴンや、「SANRIO CAFE」池袋店では、ポップアップストアと連動した限定メニューが登場します☆

サンリオ「シナモロール」期間限定ポップアップストア

サンリオキャラクター大賞で5連覇中の人気キャラクター「シナモロール」の2種類の期間限定ポップアップストアが、日比谷と池袋で開催されます!

日比谷シャンテにて開催される「シナモロールのんびりマルシェ」は、やわらかい色遣いの新デザインを使用した大人かわいい空間で、テーブルウェアやヘアバンドなどおうち時間を彩るグッズが販売されます。

池袋PARCO本館にて開催される「シナモロールポップポップポップアップストア」には、黄色や黒・水色のビビッドな色使いが特徴的な空間で、フォトスポットも登場。

普段の「シナモロール」と一味違ったニュータイプなデザインで、夏のお出かけにぴったりなグッズなどが販売されます。

「シナモロールのんびりマルシェ」と「シナモロールポップポップポップアップストア」は会期終了後、順次巡回予定。

さらに、サンリオカフェワゴンや、「SANRIO CAFE」池袋店では、ポップアップストアと連動したかき氷やクレープなどの限定メニューが登場します☆

シナモロールのんびりマルシェ

期間:2024年8月9日(金)〜8月25日(日)

営業時間:11:00〜20:00

入場料:無料

会場:日比谷シャンテ 3階 特設会場(東京都千代田区有楽町1丁目2-2)

日比谷シャンテ 3階にある特設会場で実施される「シナモロールのんびりマルシェ」

アイスクリームやベッドタイムをイメージしたやわらかい色遣いの新デザインを使用した大人かわいい空間が演出されます。

さらに日比谷シャンテ1階にも「シナモロール」たちのディスプレイが登場する予定です。

「シナモロールのんびりマルシェ」グッズ

グッズ名・価格:左から)

・ライスボウル 1,100円(税込)

・マグ 1,320円(税込)

・ヘアバンド(2種)各1,848円(税込)

「シナモロールのんびりマルシェ」のアートを使ったオリジナルグッズを販売。

ライスボウルやマグ、ヘアバンドなどおうち時間を彩るグッズになっています。

シナモロールポップポップポップアップストア

期間:2024年8月23日(金)〜9月8日(日)

営業時間:11:00〜21:00

入場料:無料

会場:池袋PARCO 6階 0%IKEBUKURO(東京都豊島区南池袋1丁目28-2)

黄色や黒・水色のビビッドな色使いが特徴的な空間に仕上げられた「シナモロールポップポップポップアップストア」

ショップ内にはフォトスポットも登場します。

「シナモロールポップポップポップアップストア」グッズ

グッズ名・価格:

・リバーシブルトートバッグ 3,300円(税込)

・メッシュポーチ 1,760円(税込)

・スライドミラー 990円(税込)

・アクリルヘアゴム 660円(税込)

・タブレット缶 864円(税込)

・トレーディング缶バッジ(全5種)440円(税込)

普段の「シナモロール」と一味違ったニュータイプなデザインのグッズを販売。

トートバッグやメッシュポーチなど夏のお出かけにぴったりなグッズや、トレーディング缶バッジなどがラインナップされます。

サンリオカフェワゴン 限定メニュー

シナモロール限定かき氷 価格:600円(税込)

販売日:2024年8月9日(金)、10日(土)、11日(日・祝)、12日(月・休)、17日(土)、18日(日)、24日(土)、25日(日)

営業時間:10:00〜18:00

場所:日比谷ゴジラスクエア(東京都千代田区有楽町1丁目3-2 日比谷シャンテ前)

「シナモロールのんびりマルシェ」の会期中、日比谷ゴジラスクエアにサンリオカフェワゴンが登場!

シナモロール限定クレープ 価格:700円(税込)

「シナモロール限定かき氷」や、「シナモロール限定クレープ」が販売されます。

「シナモロール」のお顔がトッピングされた、見た目も楽しめるメニューです。

そのほか、ポップアップストア開催期間中に全国各地に登場予定の一部のサンリオカフェワゴンでも、期間・数量限定で限定メニューが登場します。

「SANRIO CAFE」池袋店 限定メニュー

期間:2024年8月9日(金)〜9月8日(日)

営業時間:10:00〜21:00

メニュー名・価格:左から)

・シナモロール限定パンケーキ 1,300円(税込)

・シナモロール限定ラテアート(全2種)600円(税込)

・シナモロール限定クレープ 800円(税込)

場所:東京都豊島区東池袋1丁目28-1 サンシャインシティアルパB1F

「SANRIO CAFE」池袋店でも、ポップアップストアと連動したメニューが登場!

パンケーキやクレープなどのスイーツ、ラテアートを楽しめます。

HELLO KITTYのこんがりやき 限定メニュー

販売期間:2024年8月9日(金)〜ノベルティ配布終了まで

メニュー名:シナモロール限定ソフトクリーム

価格:500円(税込)

営業時間:平日11:00〜20:00、土日祝10:00〜21:00

場所:東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京プラザ 2F

ダイバーシティ東京 プラザにある「HELLO KITTYのこんがりやき」では、「シナモロール限定ソフトクリーム」を販売。

真っ白なソフトクリームに「シナモロール」がトッピングされた、かわいいスイーツです。

「SANRIO CAFE」池袋店/「HELLO KITTYのこんがりやき」ノベルティステッカー

サンリオカフェワゴンまたは「SANRIO CAFE」池袋店、「HELLO KITTYのこんがりやき」で、シナモロール限定メニューを購入された方に、限定メニュー1点につき1枚ステッカーをプレゼント。

「シナモロールのんびりマルシェ」と「シナモロールポップポップポップアップストア」デザインの2種類から、好きな絵柄を選ぶことができます。

なくなり次第配布終了です。

シナモロール公式YouTubeチャンネル「青い珊瑚礁」「君は天然色」

8月末ごろシナモロール公式YouTubeチャンネルにて「歌ってみた」動画を公開予定!

今話題の「青い珊瑚礁」と夏の定番「君は天然色」の2曲を「シナモロール」が歌います。

かわいいサムネイルにも注目です。

サンリオピューロランド「シナモロールの小さな大冒険」

所要時間:約5分間

サンリオピューロランドでは、新シアターアトラクション「シナモロールの小さな大冒険」がスタート!

「シナモロール」と一緒に、虹の謎を解き明かす冒険に出かけるストーリー。

ゲストは「魔法のステッキ」を使って「シナモロール」やフレンズたちの冒険をサポートしながらストーリーを進めていきます。

モーションシートと「魔法のステッキ」でストーリーに没入できる体験型シアターアトラクションです。

それぞれ異なる雰囲気の空間で、お買い物や写真撮影を楽しめる「シナモロール」のポップアップストア。

日比谷の「シナモロールのんびりマルシェ」は2024年8月9日(金)より、池袋の「シナモロールポップポップポップアップストア」は2024年8月23日(金)よりスタートです☆

©’24 SANRIO 著作(株)サンリオ

※仕様、デザイン、色などが変更になる場合があります

※数量限定のため、期間中でも売り切れの場合があります

※商品のラインナップ、価格は予告なく変更になる場合があります

