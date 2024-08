ハッピーセット「ポケモン(R)」が2024年8月9日(金)から全国のマクドナルドに登場。今回は水鉄砲や冒険鏡など外遊びを意識したおもちゃ全8種になっている。第1弾4種が1週間、第2弾4種も1週間と期間が短めなのでご注意を。アニメージュプラスでは今回も事前にサンプルをお借りして遊んでみた。『ポケットモンスター』は1996年のゲームボーイ用RPGを起点とする複合コンテンツ。「ポケモン」と呼ばれる生き物を育成してポケモントレーナーとしての成長を目指す。1996年に「ポケットモンスターカードゲーム」が発売、1997年からTVアニメが放送開始。世界中で人気となり、日本を代表するキャラクターの1つとなった。ハッピーセットにも何度となく登場している。

今回のハッピーセット「ポケモン」は、ポケモンたちと一緒に外遊びが楽しめる全8種類のラインナップ。第1弾には、水を注ぐとハンドルが回転する「キャプテンピカチュウの水車」やモンスターボールをモチーフにしたじょうろ、ニャオハのスコップとシャベルのツールキットなどの4種のおもちゃが登場。第2弾では、「クワッスの水鉄砲」や覗くと遠くのものが大きく見える「ニャオハの望遠鏡」など4種が登場する。外遊びはもちろん、お風呂やプール、室内遊びでも楽しめる。「キャプテンピカチュウのくるくる水車」や「クワッスの水鉄砲」などは、遊びながら水の性質が学べ、自然科学に親しむことができる。また「ニャオハの望遠鏡」を使って、遠くの建物や自然の景色を眺めたり、植物や動物、昆虫などを観察したりすることで、周囲の自然環境や生命への興味・関心を広げられる。「ホゲータのフライングディスク」や「キャプテンピカチュウのころころローラー」は、手や体を巧みに動かす遊びを通して、身体動作の器用さを高めるおもちゃになっている。本物の方位磁針と同様の機能を持つ「モンスターボールコンパス」は、方角や方向を知り、地球への興味を深め、空間の認識を持って、世界を探検する意欲を高めるだろう。第2弾スタート週の週末8月17日(土)、18日(日)の2日間は、ハッピーセット「ポケモン」を1セット購入につき、アミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」で遊べる、マクドナルドオリジナルのフレンダピックがプレゼントされる。今年の夏休みはハッピーセット「ポケモン」のおもちゃを持って、友達や家族と一緒に外に出掛けて、自然に触れながら自由におもいっきり外遊びを楽しみ、まだ知らない世界を見つけていただきたい。※画像はイメージ。※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮を。(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)PokémonTM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.(C)2024 McDONALDS(C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。今回のハッピーセットも、遊びごたえのあるものがそろっている。キャラクターの造型もかわいくできているので、そのまま飾ってもかわいいアイテムだ。夏らしく水遊びができるものもあり、つい夢中になって遊んでしまった。外で遊ぶときは夢中になりすぎて熱中症にご注意を!ハッピーセット「ポケモン」第1弾:2024年8月9日(金)〜8月15日(木)キャプテンピカチュウのくるくる水車▲上から水を灌ぐと、ハンドルが回転する。写真だと回転がよくわからないのだが……。ハンドルは手でも回せるので、ついつい手遊びしそう。テラパゴスのモンスターボールじょうろ▲テラパゴスのふたは、外して横につければ取っ手になる。▲正面の3つの穴から水をあげられる。ニャオハのツールキット▲よく机にクリップなどをこぼす人、熊手とスコップがあれば安心! デスク周りにあると役立ちそう。▲スコップや熊手を外すときは、ニャオハの耳をつまむと外しやすくなるよ。ホゲータのフライングディスク▲真ん中のホゲータはキラキラ仕様。▲広い場所で周りのお友達に注意して遊びましょう!第2弾:2024年8月16日(金)〜8月22日(木)クワッスのみずでっぽう▲クワッスを強めに押せば、出る水の勢いも強くなる。いろんな的を用意して遊ぶと楽しそう。ニャオハの望遠鏡▲ニャオハをスライドすると望遠鏡も伸びる。▲望遠鏡の長さを変えて、クワッスのみずでっぽうを見てみた。こう見ると結構アップにできますね。キャプテンピカチュウのころころローラー▲そのまま飾ってもかわいいキャプテンピカチュウ。ねりけしに跡をつけてみた。ねりけしがかなり硬い状態だったが、ローラーがしっかりしているので、しっかりと電撃の跡がついた。モンスターボールコンパス▲モンスターボールを開けると、中がコンパスになっている。赤い部分が北を指すので、迷子になっても安心!?(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)PokémonTM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.(C)2024 McDONALDS(C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。