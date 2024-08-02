¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ³«»Ï ÀÄ³Ø¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤¯¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÍèÇ¯2·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡£
1Ëü¿Í¤Î»²²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¡¢8·î1Æü¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¼õÉÕ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò7ÅÙÀ©¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Î¦¾å¶¥µ»Éô¤¬¥Úー¥¹¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤ËÂç²ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥é¥ó¥Êー¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó2025¡£ÍèÇ¯2·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó1Ëü¿Í¡¢¥Õ¥¡¥ó¥é¥ó500¿Í¡¢¥Ú¥¢¥ê¥ìー300ÁÈ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²óÂç²ñ¤Ï¥Ú¥¢¥ê¥ìー¤ò´Þ¤á¤Æ8900¿ÍÍ¾¤ê¤¬½ÐÁö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñ»öÌ³¶É¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¤Ï1Ëü¿Í¤Î»²²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥é¥ó¥Êー¤ÎÊç½¸³«»Ï¤òÁ°²ó¤è¤ê1¤«·îÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÃË»Ò¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Î¦¾å¶¥µ»Éô¤Î±ö½ÐæÆÂÀÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£±ö½ÐÁª¼ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸¶´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ðº£¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð2»þ´Ö10Ê¬Á°¸å¤Ç¤ÏÁö¤ëÎÏ¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤½¤Î2»þ´Ö10Ê¬¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£½àÈ÷¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢42.195¥¥í¤¬¿É¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó¤«¤é·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬Îý½¬¤Ç¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¿É¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è42.195¥¥í¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¡£¤½¤·¤Æ30¥¥í°Ê¹ß¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Îº²¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜÇ½¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£»Ä¤ê¤Î12.195¥¥í ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬±ö½ÐÁª¼ê¤ÎºòÇ¯¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤ò¤ß¤Æ¤¤¿¸¶´ÆÆÄ¡£¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤Þ¤ÇÉý¹¤¯½¸¤¦¾ì½ê¡£´ØÅì¤«¤é¤â¹âÃÎ¤ÏÈæ³ÓÅª¶á¤¤¡£Åìµþ±©ÅÄ¤«¤é¹âÃÎ¤Þ¤ÇÈô¹Ôµ¡¤Ç1»þ´ÖÈ¾ ¹âÃÎ¶õ¹Á¹ß¤ê¤Æ¹âÃÎ»ÔÆâ¤Þ¤Ç1»þ´Ö°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤¢¤ë¤¬¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤ÆÂç²ñ¸å¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¤¹¤¹¤à¡£¥«¥Ä¥ª¤Î¤¿¤¿¤¤È¤È¤â¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤¼¤Ò¹âÃÎ»ÔÆâ¤Ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢±èÆ»¤ÎÀ¼±ç¤âÂç²ñ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ê¹âÃÎ¤Ï¡Ë¿Í¤¬²¹¤«¤¤¤·¸µµ¤¤¬¤¢¤ë ¥é¥ó¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÈÖ¤Î¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¡£¿É¤¤¤È¤¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¼±ç¡£»ÔÌ±¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¸µµ¤¤è¤¯À¼±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç 5Ê¬¤ÏÃ»½Ì¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¸¶´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤ï¤ºÁö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥é¥½¥ó½é¿´¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËèÆü5Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«ÂÎ¤â¹Ê¤ì¤Æ¤¤Æ¿©»ö¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤Ã¤ÈÁö¤í¤¦¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¼«Á³¤ÈÍ¯¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤«¤é30Ê¬Áö¤í¤¦¤È¤«1»þ´ÖÁö¤í¤¦¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌÜ³Ð¤á¤Î°ìÇÕ¤Ë¥³ー¥Òー¤ò°û¤à´¶³Ð¤ÇÌÜ³Ð¤á¤ÎÄ«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë100¥áー¥È¥ë¥À¥Ã¥·¥å¤ò1ËÜ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤ÇÁá¤¯Áö¤ë¡£42.195¥¥í¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÁö¤Ã¤Æ¤â¤À¤á Áá¤¤¥¹¥Ôー¥É¤¬É¬Í×¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁö¤ëÀäÂÐ¥¹¥Ôー¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À»²²Ã¤òÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡¢¸¶´ÆÆÄ¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¡ª
¡ÖÇº¤àÁ°¤ËÁö¤ì ¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë²Ë¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤è¤ê¤âÂç²ñ¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£°ì¿Í¤Ç42¥¥íÁö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ê¤«¤Ê¤«Áö¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¤â¤¦¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤Î¾ì½ê¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡ØEnjoy running ÂçºîÀï¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¡Ù¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Áö¤é¤Ê¤¤¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é1ÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤éÁö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÁö¤Ã¤¿¤éÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤È¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
ºÇ¸å¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï¸øÆ»¤òÁö¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÂç²ñ¤¬À®¤êÎ©¤Ä¡£¤¹¤ë¼Ô¡¦¸«¤ë¼Ô¡¦»Ù¤¨¤ë¼Ô ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î»²²Ã¼Ô¡£³Ú¤·¤¯Áö¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³Ú¤·¤¯»Ù¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³Ú¤·¤¯¸«¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤Æ Enjoy runningÂçºîÀï¡£½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¡×