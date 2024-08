■練習生時代から仲良しの安達祐人&MISAMO、目を合わせにっこり

【写真】激アツ!K-POP第3世代を共に走った安達祐人とMISAMOが集合

PENTAGONのYUTO(ユウト)こと安達祐人が、TWICEのMINA(ミナ)、SANA(サナ)、MOMO(モモ)との集合ショットをInstagramで公開した。

安達はキャプションに「練習生ぶりのパフォーマンス。カッコよかったです It was such a great concert.」と記しており、TWICEが7月に行っていたスタジアム公演のいずれかに足を運んだものと思われる。ミナ、サナ、モモの3人はステージ衣装をまとっており、安達は彼女たちと目を合わせ、にっこりと打ち解けた表情を見せた。

練習生時代からの仲であり、K-POP界に日本人メンバーが少なかった頃から先陣を切って活躍して、後進たちに道を作ってきた4人。SNSでは「ミサモとユウトは激アツ」「推しと推しやばい」「すごい貴重」「第3世代を走り抜けたイルメンたち…」「日本の誇り」と感想が相次いでいる。

安達は2023年10月にCUBEエンターテインメントとの専属契約を終了。その後日本に拠点を移し、12月には、安達祐人として初のソロシングル「Dat girl」をリリースしている。