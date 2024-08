ディズニーデザインも！ブルボン「ハロウィン限定デザイン」

ブルボンは、シェアしやすくバラエティ豊かなハロウィン限定デザイン商品5品を2024年8月20日(火)に期間限定で発売します。

ブルボンは、シェアしやすくバラエティ豊かなハロウィン限定デザイン商品5品を2024年8月20日(火)に期間限定で発売!

日本国内でもイベントとしてすっかり定着したハロウィンは、子どもから大人まで幅広く親しまれています。

元々は、秋の収穫を祝い悪霊などを追い出す意味合いがあると言われるハロウィンは、子ども達が近くの家々を訪ね「トリック・オア・トリート」と唱え、お菓子を集めて回り、もらったお菓子でパーティーを開いたりします。

仮装したキャラクターやかわいいおばけをデザインした“もらってうれしい”“配って楽しい”ハロウィン商品の展開により食を通じたコミュニケーションの醸成を図っていきます。

◆ディズニー/チョコ&ホワイトビスケットメガHW

内容量 :250g(個装紙込み)

発売日 :2024年8月20日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

香ばしく焼きあげた小麦胚芽入りビスケットに、チョコレートクリームとホワイトクリームをそれぞれトッピングしました。

1個装2枚入りで個装デザインは6種類あり、ミッキー&フレンズが仮装した見た目にも楽しいデザインです。

たっぷり250g入りです。

ディズニー/アルフォートHW

内容量 :18枚

発売日 :2024年8月20日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

ミッキー&フレンズを形どったチョコレートとダイジェスティブビスケットを組み合わせました。

絵柄は9種類、個装デザインは6種類あり、にぎやかで楽しそうな雰囲気でハロウィンを盛り立てます。

ミニルマンドHW

内容量 :131g(個装紙込み)

発売日 :2024年8月20日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

サクッと香ばしいクレープクッキーを、ココアクリームでコーティングしたミニサイズのルマンドです。

軽い食感とココアクリームの味わいで飽きのこないおいしさです。

ミニビットアソートHW

内容量 :139g(個装紙込み)

発売日 :2024年8月20日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

個性あふれる1粒チョコレート“ミニビット”5種類をアソートにしました。

ミルク、アーモンド、ウエハース、ストロベリー、クリスピーの5つのおいしさを楽しめます。

ミニシルベーヌHW

内容量 :113g(個装紙込み)

発売日 :2024年8月20日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

ふんわり焼きあげたスポンジ生地でバニラクリームをサンドし、チョコレートで包んだ同社オリジナルの三角形のチョコケーキです。

個装デザインは3種類あり幅広いシーンで利用できます。

【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel:0120-28-5605

