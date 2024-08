【東京マルイ価格改定】2024年10月21日出荷分~ 改定

東京マルイは、「BBエアーリボルバー」、「エアーハンドガン」、「ガスショットガン」ほか多数のシリーズの価格改定について、対象エアガンの一覧を公開した。

対象となるシリーズは、「電動ガンBOYs」、「電動ガンLIGHT PRO」、「電動ブローバック」、「電動ブローバック フルオート」、「エアーハンドガン(10才以上用/18才以上用)」、「BBエアーリボルバー」、「ガスショットガン」の全8シリーズ。一覧では8シリーズの中で対象となるエアガンを確認できる。

今回の価格改定では、「BBエアーリボルバー」の「コルトパイソン.357マグナム 4インチ ブラックモデル」が1,000円、「エアーハンドガン」の「H&K USP 」が1,000円、「ガスショットガン」の「 M870ウッドストックタイプ」が11,000円それぞれ値上がりする。そのほかにも、全87点がおおよそ1,000円~11,000円値上げとなる。

なお、対象は10月21日以降の出荷分で、エアガン本体のみとなっている。

□「2024年10月版・価格改定製品一覧」PDF

【対象エアガン一覧】

