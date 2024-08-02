¡ãÂîµå¡äÊ¿ÌîÈþ±§¤ÎÃåÂØ¤¨¥¿¥¤¥à¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÌäÂê»ë¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤âÉé¤±¤¿¡×¡á¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÏÍÊ¸î¤ÎÀ¼¤â
2024Ç¯8·î1Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÂîµå½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë3¡¾4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ú¹ñ¤Ï¡ÖÊ¿Ìî¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤â¥·¥ó¤ËÉé¤±¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÊ¿Ìî¤Ï¡¢Âè4¥·¡¼¥É¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Î¥·¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¡¾4¡Ê4¡¾11¡¢7¡¾11¡¢5¡¾11¡¢11¡¾7¡¢11¡¾8¡¢11¡¾9¡¢11¡¾13¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Ê¿Ìî¤Ï3¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÌÔÈ¿·â¤ò¸«¤»3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤â°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤â2ÅÙ°®¤Ã¤¿¤¬¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ê¿Ìî¤Ï3¥»¥Ã¥È¤òÏ¢Â³¤ÇÍî¤È¤·¤¿¸å¡¢ÃåÂØ¤¨¤Î¤¿¤á°ìÅÙ¥³¡¼¥È¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ú¹ñ¤Ï¡ÖÊ¿Ìî¤Ï´À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤¤¤¿¤È¤ÎÍýÍ³¤ÇÃåÂØ¤¨¤òÍ×µá¤·¡¢ÃåÂØ¤¨¤ë¤Î¤ËÌó10Ê¬¤òÍ×¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥·¥ó¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°Õ¿ÞÅª¤ÊºöÎ¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¤Ï¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ÅÊý¤Ê¤¯Ê¿Ìî¤òÂÔ¤Á¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥·¥ó¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿Î®¤ì¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¿Ìî¤Ï10Ê¬´Ö¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ó¤Î¹¶Î¬Ë¡¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÊ¿Ìî¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤Ë·ç¤±¤ëºöÎ¬¤ÇÎò»Ë¤Ë»Ä¤ëµÕÅ¾¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¤ÏÊ¿Ìî¤Î¾¡Íø¤òµö¤µ¤º¡¢·àÅª¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂîµå¤ÇÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£¤½¤ì¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤È¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´À¤ò¤«¤¤¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¤Î¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤âÆ±¤¸¡£¤½¤ó¤Êµ¬Äê¤Ï¤Ê¤¯¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÃåÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ë10Ê¬¤Ï¤«¤«¤ê²á¤®¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÃåÂØ¤¨¤ëÁ°¤È¸å¤Ç¤ÏÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÃåÂØ¤¨¤Î¤»¤¤¤Ç¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡ÖÊ¿Ìî¤â°ìÀ¸·üÌ¿Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤»¤³¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤à¤·¤íÃåÂØ¤¨¤Î´Ö¤Ë¥·¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤òµÙ¤á¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤«¤é¾¡¤Æ¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¡ÖÃåÂØ¤¨¥¿¥¤¥à¤¬¥ë¡¼¥ë¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢ºîÀï¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¡×¡ÖÊ¿Ìî¤¬È¿Â§¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¥ë¡¼¥ëÆâ¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤±¡£¥Þ¥Ê¡¼¤Ë·ç¤±¤ëºöÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÉ¬»à¤µ¤¬¤à¤·¤í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤ÎÌ¾¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¡×¤Ê¤ÉÍÊ¸î¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Æ²ËÜ¡Ë