G-SHOCK「MASTER OF G」シリーズからエマージェンシーカラーの新色が登場

カシオ計算機の耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」から、「MASTER OF G」シリーズの新色3モデルが登場する。GWG-B1000EC-1AJFは132,000円、GW-9500MEC-1JFは63,800円、GR-B300EC-1AJFは49,500円。G-SHOCK「MASTER OF G」シリーズからエマージェンシーカラーの新色が登場MASTER OF Gシリーズといえば、G-SHOCKの中でも過酷な環境下におけるプロフェッショナルの活動を支えるべく作られたモデルが揃うシリーズだ。

今回はMUDMASTER GWG-B1000、MUDMAN GW-9500、GRAVITYMASTER GR-B300の3種をベースに、救助活動などのミッションをイメージしたカラーリングとした。タフネスなイメージを強調するブラックボディに、鮮やかなエマージェンシーカラーをあしらう。MUDMASTER GWG-B1000EC-1AJFGWG-B1000EC-1AJFのサイズは縦58.7×横52.1×厚さ16.2mm、重さは約114g。電波時計、タフソーラー、モバイルリンクなどの機能を備える。ケースのステンレス部にはDLC処理が施される。GW-9500MEC-1JFは縦56.7×横52.7×厚さ14.8mm/約88g。電波時計やタフソーラー機能を備える。GR-B300EC-1AJFは縦59.0×横54.7×厚さ15.7mm/約71g。タフソーラーやモバイルリンク機能を備える。2機種ともケースにはIP処理が施される。MUDMAN GW-9500MEC-1JFGRAVITYMASTER GR-B300EC-1AJF