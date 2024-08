スイーツをイメージした4種類のチョコレート！ブルボン「ミニビットスイーツショコラアソートFS」

ブルボンは、スイーツをイメージした4種類のチョコレートをアソートした「ミニビットスイーツショコラアソートFS」を2024年8月20日(火)に期間限定で発売します。

ブルボン「ミニビットスイーツショコラアソートFS」

内容量 :130g(個装紙込み)

発売日 :2024年8月20日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :10カ月

「ミニビットスイーツショコラアソートFS」は、モンブラン、ティラミス、スイートポテト、チーズケーキをイメージした4種類のひとくちチョコレートをアソートしました。

「ミニビットスイーツショコラアソートFS」は、モンブラン、ティラミス、スイートポテト、チーズケーキをイメージした4種類のひとくちチョコレートをアソートしました。

スイーツのおいしさを閉じ込めた華やかな味わいのチョコレートは、個包装してあり、ご家族や友人同士、職場などシーンを問わず幅広く利用できます。

【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel:0120-28-5605

