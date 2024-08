JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」デザインの「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」フリーきっぷ

販売期間:2024年9月19日(木)〜2024年10月31日(木)※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

東京ディズニーランドで約20年間ゲストに楽しまれたアトラクション「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター」は、2024年10月31日(木)のパークの閉園をもってクローズが決定。

それに伴い、東京ディズニーランドでは、7月2日(火)~10月31日(木)の期間、アトラクションのミッション完了に向けて楽しめるスペシャルイベント「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」を開催します。

今回紹介するのは、そんな「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」デザインのフリーきっぷ。

かっこいいポーズの「バス・ライトイヤー」を中心にしたデザイン。

バックには「バズ」の宿敵で悪の帝王「ザーグ」の姿が。

「リトル・グリーン・メン」も一緒です☆

ミッションコンプリートのお守りに!

ディズニーリゾートライン「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」フリーきっぷの紹介でした。

ミッション完了は10月31日!東京ディズニーランド「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」 ミッション完了は10月31日!東京ディズニーランド「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」 続きを見る

※売り切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「バズ・ライトイヤーのアストロブラスター“コンプリート・ザ・ミッション!”」デザイン!ディズニーリゾートライン フリーきっぷ appeared first on Dtimes.