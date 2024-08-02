山形県新庄市／山形県鶴岡市対象！三越伊勢丹ふるさと納税「災害支援寄附」
三越伊勢丹ふるさと納税では、2024年7月に発生した大雨の影響により、被害を受けた山形県新庄市、山形県鶴岡市の災害支援寄附の受付を開始しました。
三越伊勢丹ふるさと納税 山形県新庄市／山形県鶴岡市「災害支援寄附」
災害支援寄附 山形県新庄市
三越伊勢丹ふるさと納税では、2024年7月に発生した大雨の影響により、被害を受けた山形県新庄市、山形県鶴岡市の災害支援寄附の受付を開始。
同サイトでは、今回の災害で被害に見舞われた自治体「山形県新庄市」「山形県鶴岡市」への災害支援寄附を募集しています。
ふるさと納税を利用して、被害に合った自治体への寄附が可能です。
災害支援寄附金は、被災地の復興や今後の防災対策に使用します。
【山形県新庄市 災害支援寄附】
https://mifurusato.jp/item/ITM06205790001.html
【山形県鶴岡市 災害支援寄附】
https://mifurusato.jp/item/ITM06203190001.html
災害支援を目的とした返礼品なしの寄附となります。
寄附金額は1万円からです。
1円単位でご指定いただけます。
(クレジットカード払い：1,000万円未満、コンビニ払い：30万円未満)
■災害支援寄附募集自治体
・山形県新庄市
・山形県鶴岡市
■サービス概要
サービス名 ： 三越伊勢丹ふるさと納税
サービス開始： 2019年10月29日
サービス内容： ふるさと納税ポータルサイト
三越伊勢丹ふるさと納税 お問い合わせ窓口
お問い合せフォーム：
https://mifurusato.jp/apply.html?id=CONTACT
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