山形県新庄市／山形県鶴岡市対象！三越伊勢丹ふるさと納税「災害支援寄附」

三越伊勢丹ふるさと納税では、2024年7月に発生した大雨の影響により、被害を受けた山形県新庄市、山形県鶴岡市の災害支援寄附の受付を開始しました。

三越伊勢丹ふるさと納税 山形県新庄市/山形県鶴岡市「災害支援寄附」

災害支援寄附 山形県新庄市

同サイトでは、今回の災害で被害に見舞われた自治体「山形県新庄市」「山形県鶴岡市」への災害支援寄附を募集しています。

ふるさと納税を利用して、被害に合った自治体への寄附が可能です。

災害支援寄附金は、被災地の復興や今後の防災対策に使用します。

【山形県新庄市 災害支援寄附】

https://mifurusato.jp/item/ITM06205790001.html

【山形県鶴岡市 災害支援寄附】

https://mifurusato.jp/item/ITM06203190001.html

災害支援を目的とした返礼品なしの寄附となります。

寄附金額は1万円からです。

1円単位でご指定いただけます。

(クレジットカード払い:1,000万円未満、コンビニ払い:30万円未満)

■災害支援寄附募集自治体

・山形県新庄市

・山形県鶴岡市

■サービス概要

サービス名 : 三越伊勢丹ふるさと納税

サービス開始: 2019年10月29日

サービス内容: ふるさと納税ポータルサイト

三越伊勢丹ふるさと納税 お問い合わせ窓口

お問い合せフォーム:

https://mifurusato.jp/apply.html?id=CONTACT

