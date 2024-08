ペルー産アルパカの天然毛使用！ユニスピード「INJOI(インジョイ)」

ユニスピードは、2024年8月1日(木)〜9月30日(月)にペルー産アルパカの天然毛を使用したぬいぐるみ「INJOI(インジョイ)」、バッグチャームが最大27%OFFで購入できるキャンペーンを同社Amazonサイトにて実施中です。

ユニスピード「INJOI(インジョイ)」

ユニスピードは、2024年8月1日(木)〜9月30日(月)にペルー産アルパカの天然毛を使用したぬいぐるみ「INJOI(インジョイ)」、バッグチャームが最大27%OFFで購入できるキャンペーンを同社Amazonサイトにて実施中☆

ラッキーアニマルとして知られるアルパカは、一人暮らしの方に優しく寄り添うパートナーにぴったり!またお祝いごとの贈り物として、暑さがやわらいだ秋の旅行には友達として一緒に連れていくのもおすすめです。

■幸せを運ぶ「アルパカ」

アルパカは南米ペルーに生息する動物で、4,000m級の高い標高に約350万〜400万頭居ると言われており、世界のアルパカの83%がペルーに生息しているとも言われています。

またアルパカは年に子供を1頭しか生まない希少な動物で、その毛は1〜2年に一度毛刈りをしますが、その毛の色は代表的には白色や茶色とされているものの、天然色では20数種類もあり、天然色で同じ毛色を多く揃えることは大変難しい種とされていることからとても高級な「獣毛」としても知られています。

ペルーでは古くから厳しい環境で物資を運搬する役割を担う重要な動物としてとても愛されていて、今でもペルーではアルパカを「幸せを運ぶアルパカ」としてとても大切にしています。

近年ではそうした由縁もあり、愛くるしい姿とも相まって、ラッキーアニマル(縁起の良い動物)としても知られてきたことから、日本でも結婚式の「リングボーイ」として招かれ、一緒に記念写真を撮る式場なども増えてきています。

■アルパカのぬいぐるみ「INJOI」の特徴

<希少性ある高級素材>

アルパカの毛皮は優れた品質と希少性で注目を浴びており、世界でもっとも希少な動物繊維のひとつと言われています。

アルパカの生息数は約400万頭、繊維生産量は年間約4,000トンと言われており、世界の動物繊維のわずか0.15%にすぎません。

昔からアルパカの繊維は優れた肌ざわりで貴重な素材として“アンデスの宝石”と呼ばれてきました。

本物のアルパカ毛皮を使用するのはINJOIの素材へのこだわりです。

<自然が感じられるふわふわな手ざわり>

ふわふわな手ざわりは本物のアルパカ毛皮を使用しているからこそ実現できる品質です。

肌ざわりが良く丈夫で毛玉ができにくいのも愛されている理由です。

ふわふわな手ざわりを通して日本から15,500km先にあるアンデス山脈の自然を感じていただける。

これこそINJOIがこだわる「本物の自然からの贈り物」です。

<世界にひとつだけの手作り>

自然からの素材を全て熟練の職人によって、ひとつひとつ丁寧な工程で作られる“ぬいぐるみ”は、唯一無二の逸品に仕上がります。

大切な人へ寄せる想いのように、世界にひとつだけの本物を作るのがINJOIのものづくりへのこだわりです。

■旅行におすすめのサイズ感

近年「ぬい撮り」と呼ばれる、日常の風景や旅行先でぬいぐるみを撮影しSNSにアップする方が増えています。

今回のキャンペーン対象商品は15cm〜のサイズ展開で、暑さがやわらいだ秋の旅行に一緒に連れて行くにはぴったりのサイズ感となっています。

■キャンペーン概要

ペルー産アルパカの天然毛を使用した「INJOI(インジョイ)」ぬいぐるみ、バッグチャームが最大27%OFFで購入できるキャンペーンを実施中です。

対象商セール品は早いもの勝ちです。

(割引率は状況によって変動有)

キャンペーン期間 :2024年8月1日(木)〜2024年9月30日(月)

対象商品/価格(税込):

・22cmアルパカ ブラウン…通常価格 9,380円/キャンペーン価格 6,847円

・15cmアルパカ ホワイト…通常価格 6,780円/キャンペーン価格 4,949円

・30cm ライオン ナチュラル…通常価格 15,980円/キャンペーン価格 11,665円

・アルパカ毛 バッグチャーム ブラウン…通常価格 5,180円/キャンペーン価格 3,781円

・アルパカ毛 バッグチャーム ホワイト…通常価格 5,180円/キャンペーン価格 3,781円

■「INJOI」について

INJOIというブランド名には「贅沢な暮らしを楽しむ」という意味が込められています。

大切な人へ「本物」を届けることをモットーとして、希少性があるペルー産天然アルパカ毛皮を使用し、洗練されたハンドメイドにこだわったモノ作りを提供しています。

大切な人への想いを「真ごころ/本物」を通してお伝えすることを使命に商品作りを続けています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ペルー産アルパカの天然毛使用!ユニスピード「INJOI(インジョイ)」 appeared first on Dtimes.