ダンス&ボーカルグループ、DA PUMPが2日、TBS系「ひるおび」(月〜金曜午前10時25分)に生出演。パリ五輪新競技のブレイキンの注目ポイントを解説した。

DA PUMPは先月24日にリリースした、日本ダンススポーツ連盟ブレイクダンス本部アンセムソング「Pump It Up! feat.TAKUMA THE GREAT」をスタジオで生披露した。

ISSAは「ダンスの始まりと言っても過言ではない。オリンピックの種目になるというのは感慨深い」とコメント。

さらに、前人未到の8年連続ダンス世界大会優勝を果たし、連盟アンバサダーに就任しているKENZOは「即興なのでリズムも瞬時に判断して、ここで音楽が鳴るんじゃないかというところで技を決める」と説明した。

KENZOは注目選手にシゲキックスこと半井重幸の名前を挙げ「日本の圧倒的、絶対的なエース。ブレイキン版の大谷翔平と行っても過言ではない。全部を兼ねそろえたスペシャル。日本選手団の指揮も執っているので、引っ張ってくれる」と期待。その上で「金メダル確実にあります!」と断言した。