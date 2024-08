ベイマックス新アイテム、一挙登場 ─ やわらかボディの新コレクション

ディズニーの人気映画『ベイマックス』の新グッズが、ディズニーストア店舗で2024年8月9日より一挙登場する。ディズニーストア一部店舗※とディズニー公式オンラインストアでは先行して8月6日(火)より順次発売。柔らかボディのベイマックスに癒されよう。

ベイマックスをモチーフにした新コレクションが登場

[画像掲載商品]

Tシャツ 4,000円/ ショルダーバッグ 4,400円/ ぬいぐるみ Mサイズ 4,400円/ エコバッグ 2,400円/

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ<ベイマックス> 1,300円/ <ベイマックス2.0> 1,500円

ディズニーストアから、心と体を守るケア・ロボットのベイマックスをモチーフとした新コレクションが登場します。ベイマックスの柔らかボディをイメージした白を基調に、シンプルで日常使いしやすいデザインに仕上げました。ベイマックスが日常にそっと寄り添ってくれているような、見ているだけで癒されるアイテムが揃います。

ラインナップは、もちもち触感のぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ベイマックスのフェイスをデザインした赤いハートの刺しゅうがワンポイントのTシャツや、もこもこした素材感がポイントのショルダーバッグなどのファッションアイテムを展開します。また、夏休みの旅行やおでかけのお供にぴったりなフード付きのネックピローやフード付きタオルなども登場。キャラクターフェイスがモチーフのフードを被ると、まるでベイマックスに包まれるような気分に。 さらに、優しいあかりで癒し度満点のLEDライト、使用するとベイマックスが抱きしめているようなデザインのカーテンタッセルなどのホーム雑貨もご用意しました。そのほか、大人気のシークレットアイテムからは全6種類のストラップが登場。キャンディーを持っていたり、猫のモチをなでていたり、どれもベイマックスの魅力がいっぱいのデザインです。

大人気シリーズ「うるぽちゃちゃん」から『ベイマックス』のキャラクターをモチーフにしたぬいぐるみが新登場

[画像掲載商品]

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ

<ベイマックス><モチ> 各1,300円/ <ベイマックス2.0> 1,500円

「うるぽちゃちゃん」から、ベイマックス、ベイマックス2.0、猫のモチのぬいぐるみが登場します。ベイマックスのぽってりとした白いボディを、「うるぽちゃちゃん」のぽっちゃりとしたフォルムで一層愛らしく表現しました。赤いパワードスーツや背中の翼、コロンとした愛くるしいモチのシルエットなど、細部までこだわったデザインにも注目です。

スーパービッグサイズのベイマックスのぬいぐるみが新登場

[画像掲載商品]

ぬいぐるみ(スーパービッグ) 18,000円 サイズ:高さ約80×幅約75×奥行き約63(cm)

ディズニーストア一部店舗とディズニーストア. jp限定で、ベイマックスのスーパービッグサイズのぬいぐるみが登場します。高さ約80cm、幅約75cmの特大サイズのぬいぐるみは、キュートなフォルムともちもちした触感で抱き心地抜群。ベイマックスに抱きしめられているかのような気分を味わえるアイテムです。

1. ベイマックス 新コレクション / 2. うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ 発売日

・8月6日(火):ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、太田イオンモール店、ディズニーストア. jp

・8月9日(金):ディズニーストア店舗



3. ぬいぐるみ(スーパービッグ) 発売日

・8月6日(火):ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニーストア. jp

・8月9日(金):仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店

(C) Disney

