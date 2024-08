LUCY、5thミニアルバム「FROM․」スケジューラーを公開…童話のような雰囲気

LUCYがニューアルバムのスケジューラーを公開し、本格的なカムバックカウントダウンに突入した。LUCYは8月2日、公式SNSに5thミニアルバム「FROM.」のスケジューラーを掲載した。公開されたスケジューラーによると、LUCYは二つのバージョンのオフィシャルフォト並びにトラックリスト、ムードフィルム、ハイライトメドレー、ミュージックビデオ予告映像などを順次公開する。スケジューラーは手紙の形でデザインされ、シグネチャーロゴフィルムとカバーイメージに登場した青い鳥の羽が添えられ、童話のような雰囲気を倍増させた。

「FROM.」は、彼らが3月に発売したデジタルシングル「The knight who can't die and the silk cradle」以来、約5ヶ月ぶりに発売するアルバムだ。「The knight who can't die and the silk cradle」を通じてLUCYはダークな魅力が印象的なオルタナティブポップロックのジャンルを完璧に消化し、限界のないスペクトラムを証明しただけに、5thミニアルバム「FROM.」を通じて再び新たな魅力をアピールするのではないかと、期待が高まっている。最近、デビュー後初めてのワールドツアー「LUCY 1st WORLD TOUR written by FLOWER」を成功裏に開催し、信頼して聞けるバンドとしての真価を広く知らせたLUCYは、14日の午後6時に5thミニアルバム「FROM.」を発売する。その後、24〜25日にソウル、31日に東京で初のワールドツアーのアンコールコンサートを開催する。LUCYは2日の午後8時、InterParkチケットを通じてソウルでのアンコールコンサートチケットをオープンする予定だ。