ZEROBASEONEからNCT DREAMまで「SUMMER SONIC 2024」配信アーティスト第1弾が発表！

都市型音楽フェスの代表格、「SUMMER SONIC 2024」がいよいよ17日(土)・18日(日)に開催される。WOWOWでは「SUMMER SONIC 2024」東京公演の2日間と、前夜のオールナイト・フェス「SONICMANIA」をWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信する。そして今回、配信アーティスト第1弾が公開された。洋楽、邦楽、K-POPなど、ジャンルにとらわれない国内外のトップアーティストたちを楽しめる豪華なラインナップとなっている。

今後も「SUMMER SONIC 2024」「SONICMANIA」当日に向けて、配信アーティストの追加や、配信タイムテーブルが公開される予定だ。

■番組情報

「SUMMER SONIC 2024」&「SONICMANIA」WOWOW独占ライブ配信

<日程>

「SONICMANIA」…2024年8月16日(金)

「SUMMER SONIC 2024」DAY-1…2024年8月17日(土)

「SUMMER SONIC 2024」DAY-2…8月18日(日)



配信:WOWOWオンデマンド

※WOWOWオンデマンドは国内限定のサービスです。



収録場所:千葉 ZOZOマリンスタジアム、幕張メッセ



【配信アーティスト第1弾】

BRING ME THE HORIZON / AKMU / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / AURORA / BABYMONSTER / BAND-MAID / BE:FIRST / BELLE & SEBASTIAN / BLEACHERS / BMSG POSSE / BOYNEXTDOOR / BRIGHT / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / Chilli Beans. / CreativeDrugStore / Creepy Nuts / HENRY MOODIE / 平井 大 / 羊文学 / JO1 / LOVEJOY / MAJOR LAZER / NCT DREAM / NIA ARCHIVES / NOA / NOTHING BUT THIEVES / Nulbarich / Number_i / OLIVIA DEAN / ONEREPUBLIC / RIIZE / SARUKANI / 水曜日のカンパネラ / TESTSET / THE TOYS / WEST. / ZEROBASEONE …and more!

※配信アーティストは変更になる可能性があります。

※ヘッドライナー以外はアルファベット順に掲載。

※一部アーティストの配信でディレイ配信となります。また全編フルセットでの配信を予定していないアーティストもございます。



■関連リンク

「SUMMER SONIC 2024」&「SONICMANIA」番組ページ(WOWOW)